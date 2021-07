El PSOE deja tramitar la ley del Suelo

El PSOE no presentará enmienda a la totalidad de la ley del Suelo, con lo que este proyecto legislativo del Gobierno andaluz, una de las estrellas de esta legislatura, seguirá su trámite para ser aprobado ante de fin de año. El movimiento socialista forma parte de la nueva estrategia de su líder, Juan Espadas, y deja inactivo el papel de oposición que pudiera realizar Vox. Es la segunda vez que la ley va a la Cámara, ya que la vez anterior fue rechazada con los votos de la izquierda y de Vox.

La portavoz socialista, Ángeles Férriz, ha mantenido varias reuniones con el PP y ha comprobado la voluntad de negociación del Gobierno andaluz, de ahí que no se vaya a sumar a una devolución que se vota el 21 de julio. No obstante, los socialistas han detallado la serie de artículos que deben cambiar para que, finalmente, se apruebe el texto.

Las objeciones del PSOE son medioambientales. Entiende que el texto actual no protege de modo suficiente el litoral y tampoco al suelo rústico frente a nuevos asentamientos. También solicita el cambio de dos disposiciones que, en su opinión, merman la autonomía municipal. Una de éstas obliga a los planeamientos municipales a obtener un segundo visto bueno de la Consejería de Fomento antes de su aprobación. La otra considera que los ayuntamientos deben contar más en la posible aprobación del futuro Plan de Ordenación Territorial de Andalucía.

La Consejería de Fomento llevaba más de un año trabajando en esta ley que fue tumbada por la oposición de Vox a la acogida en Andalucía de varios menores inmigrantes procedentes de Ceuta. El Gobierno andaluz la ha vuelto a llevar a la Cámara, y ahora tanto Vox como el PSOE no presentan objeción.

No obstante, el voto socialista a la ley no será seguro hasta que termine su tramitación. Si no fuese así, si la negociación no llegara a buen término, el Gobierno de Juanma Moreno necesitaría el voto afirmativo de Vox. Uno de los problemas que ha planteado este partido es que se niega a apoyar un texto que, a su vez, se negocie con el PSOE.

La nueva ley del Suelo reduce los tipos a dos: urbano y rústico, con lo que desaparece el urbanizable. También recorta los plazos para aprobar los planes generales de los municipios y simplifica los de ayuntamientos pequeños.