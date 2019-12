El letrado del Parlamento se opone a las reprobaciones de Chaves, Griñán y Susana Díaz

Los letrados del Parlamento andaluz han redactado un informe con el que se oponen a las reprobaciones por parte de la Cámara a los gobiernos de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. La líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, fue quien presentó esta solicitud, al entender que los gobiernos presididos por estos tres ex presidentes obstaculizaron la acción de investigación sobre el caso ERE.

En un informe de 25 folios, firmado por el letrado Manuel Carrasco, se dan varias razones para la oposición en cada uno de los casos, si bien el más llamativo es que el que se refiere a Susana Díaz. Primero, explica que es parlamentaria actual y que una recriminación de estas características supondría una censura contra un miembro elegido por la soberanía popular y, además, aporta una razón de protección de las minorías frente a las mayorías. En un caso extremo, sostiene el letrado, pero no imposible, la mayoría podría terminar por reprobar a toda la minoría. El letrado explica que además no caben las reprobaciones genéricas a gobiernos o consejos de gobierno.

La reprobación es un instrumento para exigir una responsabilidad política a personas por políticas individuales en el ejercicio de su función en el Gobierno andaluz o en el central. Sobre la práctica no tiene mayor efecto que el moral. Recientemente, el Parlamento ha reprobado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al entender que bloqueaba las entregas a cuentas a las comunidades autónomas. No obstante, en el caso de los presidentes de la Junta, el letrado recuerda que eciste la figura de la moción de censura. Chaves y Griñán, además, son ex presidentes y carecen de otro tipo de cargos públicos.

La Mesa del Parlamento decidirá sobre si calificar o no esta iniciativa de Adelante Andalucía, ya en conocimiento del informe del letrado, la próxima semana. dado que Adelante Andalucía pidió la reprobación personas que han cesado en sus puestos, el letrado explica que, de tener cabida la reprobación, "la inadmisión de la misma quedaría privada de sentido, ya que bastaría con dejar pasar el tiempo y esperar al cambio de la relación entre mayoría y minorías políticas en el Parlamento a consecuencia de unas elecciones para llevar a cabo lo que anteriormente se consideró inadmisible".

El letrado sostiene que sólo se puede demandar responsabilidad a los diputados dentro del Parlamento por la infracción de la normativa. "La reprobación de los diputados a través de las proposiciones no de ley desvirtuaría la naturaleza de la propia institución parlamentaria, ya que convertiría a aquéllas en un mecanismo de reproche cruzado entre los diputados de distintas opciones políticas y, en una hipótesis extrema, pero no imposible, en instrumento de la mayoría política de cada momento para recriminar y dejar en evidencia a los diputados de la minoría política, a sus ideas e, indirectamente, al sector de la ciudadanía que comparta su actuación e ideología", advierte el letrado.

Susana Díaz responde a Rodríguez

La líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha acusado a Teresa Rodríguez de intentar "retorcer" al Parlamento, al pedir las reprobaciones. Lo hace, según la ex presidenta, para "debilitar el pacto de gobierno" alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y "hacer el trabajo a la derecha". Así lo ha indicado Susana Díaz en Rute. "El problema es que la líder de Podemos aparece poco y cuando aparece lo hace para hacer de muleta de la derecha y hacerle el trabajo", ha sostenido la dirigente socialista, que ve "lamentable" que Rodríguez "tergiverse y retuerza las instituciones por intereses particulares".