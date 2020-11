El Parlamento devuelve a Teresa Rodríguez a Adelante Andalucía de forma provisional

Teresa Rodríguez vuelve a ser diputada de Adelante Andalucía, aunque de forma provisional. El Parlamento ha aceptado parcialmente la reconsideración de su expulsión, aunque no de forma definitiva. La Cámara andaluza también ha reclamado Inmaculada Nieto, portavoz de la coalición en la Cámara, que "acredite" que la ex líder de Podemos y sus siete diputados afines "han causado baja" del grupo parlamentario después de dejar de ser afiliados "en su formación política".

La decisión parte de una propuesta elaborada por el letrado mayor de la Cámara, Ángel Marrero, ante la imposibilidad de que los partidos llegaran a un acuerdo en una reunión de la Mesa que comenzó en la mañana del miércoles y ha durado más de siete horas en tres sesiones. En dicha resolución, se dice que la reconsideración solicitada por Rodríguez es incompatible con la comunicación de la baja realizada por Nieto, por lo que le pide a la dirigente de IU que aporte más información sobre la razón que lleva a comunicar la baja de los diputados anticapitalistas.

A partir de la información, que tendrá que llegar al Parlamento el domingo como muy tarde, los letrados elaborarán un informe jurídico para dilucidar si los argumentos que comunique Nieto justifican la expulsión de Rodríguez y otros siete parlamentarios. El legislativo andaluz, es decir, los grupos que lo forman, dan marcha atrás a la decisión que tomaron hace justo ocho días con el voto a favor de PP y Ciudadanos y el rechazo de PSOE y Vox.

Ni PSOE ni Vox han modificado sus posturas iniciales, ya que desde el primer momento apostaron por atender la comunicación de Podemos registrada por IU y expulsar a Rodríguez. La semana pasada,el PP votó a favor de la admisión del escrito de Inmaculada Nieto, pero fuentes populares aseguran que no apoyaban que la salida de Rodríguez fuera de efecto inmediato, sino que era necesario pedir un informe jurídico. De hecho, ha sido el PP quien ha propuesto la elaboración de un informe jurídico tras recibir la justificación de Inmaculada Nieto sobre la situación de transfuguismo que denuncia Podemos. No obstante en el PP hay voces que defienden que no atender la petición de la formación morada es incumplir el mencionado pacto antitransfuguismo.

La postura de Ciudadanos es la más llamativa en este conflicto político que ha desembocado en otro jurídico. Desde el principio se abstuvieron y reclamaron el mencionado informe, pero fuentes conocedoras de la reunión señalan a la presidenta del Parlamento y diputada de Ciudadanos, Marta Bosquet, como la responsable de la celeridad de la decisión tomada la semana pasada. Este debate sobre apoyar o no una acusación de transfuguismo se produce cuando el partido naranja tiene un caso homologable en la provincia de Málaga. El que fuera candidato a la alcaldía de Ciudadanos, Juan Cassá, abandonó la formación hace unos meses y su partido ha reclamado su expulsión de los órganos municipales y provinciales de los que forma parte.

Sobre esta decisión planean las negociaciones del pacto antitransfuguismo, que se ha reactivado en Madrid después de una década y en el que participan PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos junto con otros 18 partidos entre los que, de momento, no está Vox. El documento contempla que sean considerados tránsfugas quienes abandonan el partido que les dio acceso a la coalición por la que fueron elegidos. Aunque no estará firmado, el propio texto establece que los partidos que lo suscriban "se compromenten" a utilizar su contenido "como criterio interpretativo de los órganos competentes de las distintas instituciones".

Este acuerdo sirve para apuntalar las tesis utilizadas por Podemos e IU para justificar la expulsión Rodríguez y otros siete diputados de Adelante. Según la formación morada Rodríguez y sus afines dejaron Podemos para pasar a ser sólo militante de Adelante, aunque la política gaditana ha asegurado en alguna ocasión que mantuvo la doble militancia. El acuerdo adoptado por el Parlamento andaluz insta ahora a Nieto, como portavoz del grupo, que acredite que los ocho diputados son tránsfugas.

Tras conocerse la decisión, la portavoz de Adelante anunció que presentarán la documentación requerida y se mostró confiada en que la decisión definitiva esté "acompasada" con el acuerdo sobre transfuguismo a nivel estatal. Por su parte, fuentes del entorno de Rodríguez garantizaron que no utilizarán la mayoría que tienen en Adelante en los próximos días para tomar decisiones expeditivas, como expulsar a Nieto de la portavocía.