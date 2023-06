Quién es Pedro Pacheco, el político andalucista que marcó una época en Jerez

Una de las personas que marcó la vida política en Andalucía es Pedro Pacheco, el ex alcalde de Jerez que gobernó la ciudad durante 24 años y que acabó en prisión por malversación en 2014. Ha vuelto para compartir su experiencia en la cárcel a través de un podcast en el que revela cómo afrontó esa etapa de su vida.

Los oyentes pueden disfrutar de tres entregas en las que el político detalla cómo consiguió evitar la prisonización y lo que él considera que han sido los tres años más difíciles de su vida.

Símbolo del andalucismo político

Durante su mandato en la ciudad gaditana, de 1979 hasta 2003, llevó a cabo grandes proyectos para Jerez de la Frontera y también se vio envuelto en varios procesos judiciales de los cuales salió indemne en todas las ocasiones. Uno de los más famosos, a lo largo de su trayectoria profesional, fue el que tuvo con el cantante Bertín Osborne por un ático ilegal en el chalet de su suegra.

Tras verse involucrado en varios procesos judiciales, el entonces alcalde de Jerez, acuño una frase que se convertiría en su lema y que le acompañaría durante toda su carrea profesional: "la justicia es un cachondeo".

Aunque Pacheco dejó de ser alcalde en 2003 siguió en el gobierno de la ciudad como responsable de Urbanismo durante otros cuatro años como socio primero de la popular María José García-Pelayo y de la socialista Pilar Sánchez después. En esos cuatro años, sólo cuatro años, tuvo los mismos procesos, tres, que en los 24 años anteriores. Y no salió indemne.

¿Cuándo y porqué entra en prisión Pedro Pacheco?

El 24 de octubre de 2014, un viernes, Pedro Pacheco fue detenido por cuatro policías a la salida de su casa cuando se dirigía a desayunar al bar El Rocío. Aquel día ingresó en el centro penitenciario de Puerto 3. No podía suponer que ya no saldría de allí hasta el 27 de junio de 2017.

El motivo por el que entra en la cárcel es porque contrató a dos asesores en su época como responsable de Urbanismo. Se demostró en el juicio que los asesores cobraban sin trabajar. Su delito fue denunciado por la que había sido su socia de gobierno, Pilar Sánchez, consistía en haber contratado a dos asesores irregularmente. Pero el delito no había sido la contratación en sí de José López y Francisco Cobacho, sino el hecho de que estos dos asesores cobraran sin trabajar.

La cantidad malversada tenía una cifra: 260.000 euros. Por ello el fiscal llegó a pedir más de 17 años de cárcel que, al final se quedaron en algo más de cinco. El político jerezano tuvo que esperar dos años y ocho meses para obtener el primer beneficio penitenciario. No obtendría el tercer grado hasta julio de 2018. En aquellas fechas 90 políticos y funcionarios cumplían diferentes condenas por corrupción, en la mayor parte de los casos por malversación. Pero eran sólo una pequeña parte de los 1.378 que estaban imputados.

Fue uno de los primeros políticos en pisar la cárcel por un delito de malversación, en una época en la que este tipo de delitos no estaban tan perseguidos, de manera que se convirtió en una figura señalada en el panorama andaluz.

Aunque en 2017 saliera de prisión se mantuvo fuera con la libertad condicional, algo que no terminó hasta 2022, que obtuvo la libertad definitiva y fue entonces cuando dio declaraciones a Diario de Jerez. "Ya soy libre. No he podido pasearme por el territorio de Cádiz desde el año 2014. No puedo decir que me sienta de ninguna manera en especial porque todavía lo estoy digiriendo. No tengo una escala de prioridades de lo primero que voy a hacer. Es cierto que la cosa invita a mirar hacia atrás, y como no quiero mirar hacia atrás, voy a reafirmarme y pensar positivo. No quiero mirar hacia atrás porque entonces sería volver a ver los demonios. Hoy no quiero volver hacia atrás. Cuando esté tranquilo en casa haré una mirada hacia atrás, pero no mucho. Y luego emprenderé el futuro hacia delante. Y ya está", aseguraba Pacheco.

Un podcast con toda su verdad

La grabación del podcast 'Preso Pacheco' se realizó durante varias semanas del otoño de 2022 en el mismo domicilio de Pedro Pacheco. Son más de diez horas de grabaciones en las que el ex alcalde relata a tumba abierta toda su trayectoria, si bien el podcast, dividido en tres episodios, se centra en sus problemas con la Justicia y su estancia en la cárcel.

Próximamente se editará otra serie con la historia de Jerez en los años del pachequismo. La música y el diseño sonoro de 'Preso Pacheco' ha corrido a cargo de Jesús Trujillo, el montaje y voz es obra de María José Rincón y el vídeo e infografía lo ha realizado Isidro Santamaría. La locución es de Rafael Navas y el guion del propio Navas y Pedro Ingelmo.