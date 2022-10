Pedro Sánchez entona las gracias a Felipe González

"Gracias, Felipe". En 1982, todavía 90.000 españoles cruzaban la frontera del Pirineo para trabajar en la vendimia francesa, iban en "trenes llenos de dignidad y de pobreza". En 1996, no llegaban al 10%. "Gracias, Felipe". Una y otra vez, el presidente del Gobierno y actual líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha agradecido a Felipe González cada uno de los logros de aquellos primeros ejecutivos socialistas que gobernaron España de 1982 a 1996. En 1982, no había un kilómetro de línea ferroviaria de alta velocidad; en 1992, 400 kilómetros. Hoy, 4.000. Así, una y otra vez, Sánchez ha ido agradeciendo al ex dirigente socialista las políticas de sus primeros gobiernos.

Sánchez y González han sido los únicos oradores que han hablado en el acto que se ha celebrado en Sevilla para conmemorar el 40º aniversario de la victoria de los socialistas en 1982. "Yo era un niño, no era capaz de intuir lo que aquella victoria, soy de una generación que no conocía el significado de la palabra censura", ha indicado. "No olvidemos de donde venimos. Como decía Blas de Otero, de todas las historias de la historia la más triste es la de España. Bueno, pues eso se acabó el 28 de octubre de 1982", ha valorado.

Pedro Sánchez ha rendido, de este modo, homenaje a las anteriores generaciones socialistas. Incluido, Alfonso Guerra, al que ha citado en varias ocasiones. Muchas veces se ha acusado a Sánchez y al anterior presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, de adanismo, de creer que fueron ellos los pioneros. Eso es lo que Sánchez trata ahora de conjurar. Rubalcaba, Guerra, Almunia, Zapatero. Todos han sido citados y elogiados.

Citando a Ortega y Gasset, el presidente del Gobierno has sostenido que "España ya no es el problema, pero Europa sigue siendo la solución".