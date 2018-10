Pedro Sánchez no se plantea un adelanto

Pedro Sánchez no se plantea en estos momentos ningún adelanto electoral, la negociación de los Presupuestos Generales de 2019 con ERC a saldrá delante, así como las mejoras ya pactadas con la Generalitat, que suman 1.450 millones de euros en varios conceptos. El ultimátum del presidente de la Generalitat, Quim Torra, no es determinante. Por varias razones: primero, porque los socios de ERC no eran partícipes de este chantaje y, segundo, porque la petición -aceptar un referéndum de autodeterminación en el plazo de un mes- no está en la mano ni en la voluntad del Gobierno ni del presidente.

Desde el Gobierno se admite que el ultimátum de Torra es un contratiempo, pero se está a la espera de comprobar cuál es el poder real del presidente de la Generalitat, que no pertenece a ninguno de los dos partidos independentistas. Pero bajo ningún concepto esto va a suponer que el Gobierno deje de negociar con Podemos las cuentas de 2019, para después intentarlo con ERC. "Sigue todo adelante", se ha explicado de fuentes cercanas al Ejecutivo. No habrá adelanto electoral en esos meses, mantiene otra fuente.

De este modo, Susana Díaz tiene libre el calendario del mes de diciembre para poner la cita de las elecciones andaluzas. La presidenta no quiere que estos comicios pudieran coincidir con unas generales. Pedro Sánchez la sondeó el pasado verano, pero obtuvo una callada por respuesta. Si las elecciones fuesen el 2 de diciembre, aún hay de plazo hasta el martes próximo.

La presidenta ha acelerado su agenda en las últimas semanas, así como los anuncios de la Junta que deberían cesar en el momento de que convoque. Este miércoles, el SAS ha anunciado la contratación de 1.300 médicos de Artención Pirmaria desde la bolsa de trabajo, y la convocatoria de 12.000 plazas de residencia de mayores.