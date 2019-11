Podemos e IU no coinciden en Andalucía: ni sobre la coalición ni sobre Susana Díaz

Adelante Andalucía es la confluencia con la que IU y Podemos se presentaron a las últimas elecciones andaluzas, pero los actuales socios no se ponen de acuerdo ni en el probable Gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ni en las responsabilidades políticas que Susana Díaz tendría que asumir por la sentencia del caso de los ERE. Este miércoles, las diferencias entre Teresa Rodríguez, líder de Podemos en Andalucía, e Inmaculada Nieto, responsable de Política Institucional de IU, han quedado muy claras.

Inmaculada Nieto ha desvinculado la sentencia del preacuerdo que han firmado el PSOE y Unidas Podemos para poner en marcha una coalición en el Ejecutivo central, a la vez que ha considerado que la decisión de Susana Díaz dé un paso atrás es algo que "incumbe al PSOE". "No vamos a pedir cabezas porque no nos compete", ha dicho Nieto en rueda de prensa esta mañana en el Parlamento, horas después de que Teresa Rodríguez solicitase, en una entrevista en RNE, que la líder socialista debe marcharse "por decencia". Nieto ha explicado que "no hay sintonía" con sus socios de confluencia en estos dos asuntos. "Sánchez, ni en lo cronológico ni en lo político ni en lo geográfico puede resultar vinculado al caso de los ERE", ha indicado Nieto.

Teresa Rodríguez es una de las líderes de Anticapitalistas, la facción de Podemos que es contraria a la alianza de Gobierno con los socialistas. además ha criticado, en reiteradas ocasiones a Pablo Iglesias. Tanto Inmaculada Nieto como Alberto Garzón, líder federal de IU, fueron ya partidarios en la pasada legislatura del acuerdo de Gobierno con los socialistas. Pero a estas diferencias, se añade ahora la lectura andaluza de la sentencia de los ERE. Sobre ello, Nieto ha indicado: "No vamos a solicitar cabezas porque no nos compete, esa organización tomará las decisiones que considere adecuadas, en esto tampoco tenemos actualmente sintonía".

No obstante, Nieto, que también es portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, ha criticado la gestión de los gobiernos socialistas en la Junta. "El PSOE-A no tiene legitimidad para presentarse como alternativa de gobierno a las derechas en Andalucía", ha abundado Nieto, que ha garantizado que frente a la forma "ilegal" de proceder en el poder, Adelante se reivindica "capaz de construir una alternativa de gobierno en Andalucía, alejado de esas prácticas que han caracterizado una forma de hacer política del PP y PSOE trufada de corrupción y de excesos".

A pesar de que esta sentencia ponga al PSOE "en la picota", Nieto ha considerado que debe ser un elemento de reflexión más que se suma a una forma de gestionar de los socialistas en Andalucía por la que, cuando se va a cumplir un año de Gobierno del PP-A y Cs, estos partidos "para privatizar, para entorpecer la progresividad fiscal o para favorecer la colaboración público-privada, no han tenido que cambiar una letra de una ley" porque "todo está preparado para el desmantelamiento de lo público".

"No han necesitado leyes para llevar a cabo sus planes, y esto responde a un modelo de hacer política que no se acomoda a lo que se espera de un partido de izquierdas", ha sostenido Nieto, para insistir en que todo esto deben llevar al PSOE a una reflexión sobre aspectos coyunturales, pero también estructurales, "sobre una forma de proceder en el tiempo que les ha llevado a desconectar de la realidad de la calle".