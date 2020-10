Podemos acusa de "transfuguismo" a Teresa Rodríguez y pide al Parlamento su expulsión de Adelante Andalucía

La crisis en Adelante Andalucía alcanza un nuevo hito. Podemos ha reclamado que Teresa Rodríguez y sus afines sean expulsados de la coalición por realizar un ejercicio de "transfuguismo". El partido morado considera que su ex líder regional no puede seguir como diputada de Adelante en el Parlamento andaluz tras dejar Podemos. Su tesis es que Rodríguez se presentó por Podemos, aunque fuera bajo el paraguas de la coalición con IU y los andalucistas.

Con este escenario, Podemos ha hecho llegar a la Mesa de la Cámara, que se reúne este miércoles, una solicitud para expulsar de Adelante a Rodríguez y otros siete diputados de Adelante afines a ella. La propuesta pasa por convertir a estos ocho parlamentarios en diputados no adscritos, con las dificultades que eso provocaría para ellos, que verían cercenada su capacidad de participar en la vida parlamentaria al no formar parte de un grupo.

Además de Rodríguez, los otros siete diputados a los que se pide su expulsión de Adelante son algunos de sus más cercanos colaboradores. Entre ellos está la portavoz adjunta y sustituta de Rodríguez en su permiso por maternidad, Ángela Aguilera, pero también el otro portavoz adjunto, José Ignacio García. La lista la completan Nacho Molina, Luz Marina Dorado, María Vanesa García, María Gracia González y Diego Crespo. Quedan fuera Maribel Mora, que entró en las listas como independiente y es la representante de Adelante en la Mesa, Mari García Bueno, militante del SAT, y Ana Villaverde.

La Mesa deberá decidir sobre esta petición, aunque fuentes parlamentarias apuntan a que lo más probable es que se solicite un informe a los servicios jurídicos de la Cámara. En última instancia, la petición habría que someterla a votación del órgano de control del Parlamento, por lo que la decisión última está en la mayoría que Podemos e IU o los afines a Rodríguez sean capaces de armar con PSOE, PP, Ciudadanos o Vox. Si la formación morada consigue su objetivo, el grupo de Adelante quedaría con los seis diputados de IU, ya que no es pública la postura de los tres independientes que iban en las listas por el cupo de Podemos. Esto supondría también una importante merma en los ingresos y también en el reparto de los tiempos del día a día parlamentario.

Ha sido la portavoz de Adelante y dirigente de IU, Inmaculada Nieto, quien ha remitido a la Mesa la petición formal, ya que Podemos no tiene representación ahora mismo en el Parlamento. La salida de Teresa Rodríguez y los Anticapitalistas del partido morado los dejó sin diputados en la Cámara andaluza y es justo esa situación la que ahora, de algún modo, denuncian desde la formación que dirige la diputada cordobesa Martina Velarde. No obstante, la solicitud formal ante la mesa parte de un documento firmado por el ex diputado andaluz Jesús de Manuel, ahora secretario de Organización de Podemos Andalucía. De Manuel señala en su escrito que Rodríguez y sus afines "retienen el acta" de diputados sin el "consentimiento o tolerancia de Podemos Andalucía".

"No es mi labor bloquear una reclamación de una de las organizaciones fundadoras de Adelante", ha dicho Nieto en una comparecencia en la que ha mostrado su apoyo a la petición de expulsión de Rodríguez y asegurado que se buscarán fórmulas para seguir trabajando. La primera oportunidad para ello será la reunión grupo parlamentario que se desarrolla este miércoles a petición de Maribel Mora, que en un escrito de respuesta a Nieto ha calificado de "ilegítima y antidemocrática" la maniobra llevada a cabo por Podemos e IU. En el documento Mora defiende que la decisión de expulsar del grupo parlamentario debe tomarse por mayoría, cosa que no ha ocurrido. "Es una decisión personal, unilateral y carente de cualquier respaldo jurídico", señala Mora en su escrito.

Una ruptura entre Iglesias y Rodríguez que comenzó en febrero

Fue en febrero cuando la ya ex líder morada anunció su salida de Podemos en un vídeo con Pablo Iglesias donde aludían a una marcha amistosa e incluso a una posibilidad de colaboración futura que ahora parece truncarse. Entonces, antes de la pandemia, Rodríguez anunció su intención de seguir en política desde Anticapitalistas, pero sobre todo desde Adelante Andalucía. Hubo quien habló de transfuguismo por entonces, pero la defensa de la diputada gaditana pasa por su papel protagonista en la fundación de la confluencia, al alimón con el entonces líder de IU, Antonio Maíllo, para competir con el PSOE en las elecciones del 2 de diciembre de 2018.

Rodríguez dijo en febrero que aspiraba a seguir en Adelante para convertirlo en un "sujeto de aspiración andalucista" y desde entonces la situación entre los socios no ha hecho más que empeorar. IU, con el apoyo de Podemos, acusa a los Anticapitalistas de apoderarse de la marca Adelante, que está controlada por los afines a Rodríguez en el registro de partidos de Interior. La ex líder morada, con el apoyo de los andalucistas, facilitó la entrada de su partido en Adelante sin contar con IU y cuando todavía mantenía el control de Podemos, ya en funciones, durante la pandemia. Por su parte, Anticapitalistas acusó en verano a la federación de izquierdas de sacar dinero de cuentas de la confluencia.

Fuentes cercanas a Rodríguez reconocen que han recibido la petición directamente al presentarse en la Mesa del Parlamento, por lo que no ha habido conversaciones previas para alcanzar una solución pactada. Estas mismas fuentes hablan de la posibilidad cierta de que comience una "guerra abierta" por el control y el futuro de Adelante Andalucía. Por su parte, la dirección andaluza de Podemos acusa a Anticapitalistas de "romper todos los puentes y torcer la democracia interna" de Adelante Andalucía. "En Podemos siempre hemos apelado a la unidad, pero después de tres meses y medio es imposible", ha zanjado Martina Velarde.