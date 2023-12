Del Pozo critica "la irresponsabilidad" del Ministerio al rechazar la prórroga de la cotización de los alumnos de FP en prácticas

La consejera de Desarrollo Educativo y FP, Patricia del Pozo, ha criticado la "irresponsabilidad" del Ministerio de Educación al rechazar en la Conferencia Sectorial celebrada el miércoles la petición de 14 comunidades autónomas para paralizar la entrada en vigor de la obligatoriedad de inscribir a los alumnos en prácticas tanto de la FP como universitarios en el sistema de la Seguridad Social, a partir del 1 de enero, hasta que se establezca "un sistema viable y garantista que evite los riesgos sobre la titulación de los estudiantes".

Del Pozo ha lamentado que en lugar de atender a esta petición de la mayoría de las comunidades autónomas, la ministra Pilar Alegría "desviara el foco de atención con una propuesta, no incluida en el orden del día, sobre la prohibición de los móviles en los centros educativos".

"Me parece una irresponsabilidad que tras cuatro horas de reunión, con temas importantísimos para el futuro del país, salga a hablar de la prohibición de los móviles, un asunto que no estaba en el orden del día ni se había tratado, cuando tenemos encima un problema enorme para la Formación Profesional. Es increíble, además, que hace solo 15 días la ministra Pilar Alegría dijese sobre la prohibición de los móviles que no se pueden poner puertas al campo. El de ayer fue un día triste, preocupante y de gran irresponsabilidad por parte de la ministra", ha asegurado la consejera andaluza.

Del Pozo ha alertado de que la aplicación de esta inscripción se realiza "sin que las comunidades tengamos los reglamentos de desarrollo, en plena adaptación a una normativa nacional a la que le faltan instrumentos que no ha desarrollado el Ministerio, incumpliendo el calendario previsto. Cuando además estamos pasando toda la FP a la modalidad de dual, reclamando la necesaria colaboración de los empresarios… y en medio de todo esto mantienen la entrada en vigor de una medida que tal y como está concebida es absolutamente lesiva para el crecimiento de las enseñanzas de Formación Profesional", ha añadido Del Pozo, quien ha añadido que "hay supuestos de prácticas concretas que no están contemplados y por tanto no tienen solución a día de hoy, no hay respuesta por parte de la Seguridad Social".

La consejera ha recordado que en "en Andalucía hay 166.000 estudiantes en la FP y 12.000 universitarios que hacen prácticas en centros educativos para poder titular" y ha asegurado que "este sistema de altas y bajas genera una tramitación burocrática tremenda y no está establecido el procedimiento". Hasta ahora, el Estado se hacía cargo del 100% de la cuota "y ahora habrá que pagar el 5% a la Seguridad Social cuando se tratan de prácticas académicas”, ha remarcado.

Más fondos para las guarderías

Por otro lado, la consejera andaluza volvió a plantear al Ministerio una reivindicación clave para el desarrollo y ampliación del primer ciclo de infantil en Andalucía a través de un cambio de destino de los 123 millones de fondos europeos MRR hacia la gratuidad de las plazas para las familias, preservando un modelo andaluz de éxito de colaboración público-privada que genera 15.000 puestos de trabajo y facilita una de las tasas de escolarización más altas de España (56% y más de 100.000 alumnos). “Supondría dar un salto casi definitivo en la gratuidad del 0-3, es una oportunidad única”, ha dicho Del Pozo, quien ha manifestado a la ministra Pilar Alegría, en cualquier caso, la importancia de seguir avanzando en la universalización de este servicio educativo más allá de la disponibilidad de los fondos europeos.