Puente acusa a la Junta de "populismo y demagogia" con la alta velocidad Sevilla-Huelva

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado a la Junta de Andalucía de jugar al "populismo político y a la demagogia" en su reclamación de la alta velocidad ferroviaria entre Sevilla y Huelva, y le ha pedido "responsabilidad" en este asunto. En una comparecencia para informar de la reasignación del parque de trenes de Renfe, el ministro ha respondido a una pregunta sobre las discrepancias existentes entre el Gobierno y la Junta andaluza sobre esta conexión que se reclama también desde el Ayuntamiento de Huelva, gobernado por el PP.

Puente ha explicado que en estos momentos se está en el proceso de estudios informativos de la traza de la red de alta velocidad Sevilla-Huelva, y que el Gobierno es "consciente" de la dificultad de construir una línea de alta velocidad "ex novo" y por una zona que, además, tiene graves afecciones medioambientales, según el ministro.

"Esto, un responsable político responsable debería saberlo, salvo que juegue al populismo político y la demagogia, que es lo que hace la Junta de Andalucía", ha señalado Puente, quien ha acusado a la Junta de Andalucía de "apuntarse a un bombardeo", diciendo que "quiere esto y dos huevos duros".

Tras censurar que el PP plantee un debate sobre las infraestructuras "con un mínimo de responsabilidad", el ministro ha indicado que el planteamiento del Ministerio es que hay una alternativa que supone "mejorar la linea que existe en este momento para conseguir bajar los tiempos de desplazamiento entre Huelva y Sevilla".

"Eso no quiere decir que se descarte la otra sino que se le plantee a los onubenses las dos posibilidades: una, hacer una línea nueva, con todo lo que entraña de dificultades medioambientales, de trazado y costes enormes, y otra, más a la mano, más temprana en el tiempo, que no requiere de nuevos estudios y de menos recursos que permitiría reducir los tiempos de desplazamientos, que entre Sevilla y Huelva haya 50 minutos, que está muy bien", ha señalado el ministro. Mientras tanto, la Junta lo que plantea es que "lo que dice el Gobierno no, lo contrario", por lo que ha preguntado al Gobierno andaluz que "aparte de pedir ¿qué hace?".

En este sentido, ha recordado que recientemente el Gobierno firmó el acuerdo de la financiación del 50% de la Línea 3 del Metro de Sevilla, y ha preguntado a la Junta si está dispuesta a que este dinero se destine a que haya alta velocidad entre Sevilla y Huelva.

"Porque lo quieren todo", ha exclamado el ministro, quien ha recordado también los 500 millones aportados por el Gobierno para el puente del cierre de la SE-40 que cruzará el Guadalquivir y se ha preguntado si la Junta quiere que ese dinero se traslade a la obra de Huelva "porque son muchos millones y todo el mundo pide". Ha reclamado a la Junta que le diga "con qué va a contribuir aparte de pedir", porque eso "lo hace cualquiera".