Óscar Puente descarta el AVE Sevilla-Huelva: "Es una inversión bestial, por diez minutos no compensa"

Una red "ex novo de ancho internacional" y no el AVE "convencional" es la solución que planea el Gobierno de España para reducir el tiempo de viaje entre Huelva y Sevilla. Así lo expresó este lunes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, quien confirmó que la provincia onubense se quedará sin la conexión por Alta Velocidad con la capital andaluza. Un anuncio que pone en duda el AVE Huelva-Sevilla-Faro, tildado de "necesario" por representantes públicos y agentes sociales en reiteradas ocasiones; pues sobre la conexión con el país vecino no se manifestó Puente.

En opinión de Puente, la Alta Velocidad "nos va a suponer un montón de tiempo" y una inversión "bestial", por lo que, argumentó, "con la tercera parte de la inversión, solucionamos en mucho menos tiempo" y la "diferencia" entre una y otra son "diez minutos" más. El descarte del AVE lo defendió el titular de Transportes del Gobierno de España en un encuentro Madrid en el que aseguró que, si esto se explica, "estoy seguro" que los usuarios lo "entienden rápido": "Tráigame el tren cuanto antes aunque sean diez minutos más", apostilló.

"Tenemos que tenerlo en mente", sostenía Óscar Puente, para el que, por diez minutos de diferencia, "no compensa" optar por la Alta Velocidad sabiendo que ésta tarda más tiempo en tenerse operativa.

Las palabras de Óscar Puente vienen a confirmar una alternativa a reducir los tiempos entre Huelva y Sevilla que se puso sobre la mesa la pasada semana. Cabe recordar así que la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, apuntó hace una semana que "lo que se está planteando para reducir en menos de una hora la conexión entre Huelva y Sevilla no es el AVE, sino trenes lanzaderas que enlacen con el AVE a Madrid y otros Alvias", explica, toda vez que añadía que de este planteamiento informaría el Gobierno en junio. No obstante, Óscar Puente se ha adelantado confirmando que Huelva queda fuera de la Alta Velocidad.

Del mismo modo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado martes en Sevilla que la intención del Ejecutivo es que Huelva y Sevilla estén conectadas por tren en "menos de una hora". Sánchez realizó esa manifestación en el acto de colocación de la primera piedra de las obras del primer subtramo del tramo norte de la línea tres del metro de Sevilla, en el que además comentó que el Gobierno está "trabajando en el estudio informativo de la conexión Sevilla-Huelva".

El ministro, Óscar Puente, hizo las referidas declaraciones después de que los alcaldes de Sevilla, José Luis Sanz; de Huelva, Pilar Miranda, y de la ciudad lusa de Faro, Rogério Bacalhau, hayan firmado un manifiesto con el que reclaman la conexión ferroviaria de Alta Velocidad entre Andalucía y Portugal para saldar así una "una deuda histórica".

Según reza el manifiesto firmado, Andalucía y el Algarve son dos territorios "que carecen de una infraestructura férrea que permita consolidar el crecimiento que les facilite alcanzar los niveles de actividad que potencialmente les permiten sus condiciones, ya no solo naturales sino de su infraestructura hotelera e industrial".

En este sentido, la conexión ferroviaria entre el Algarve y Andalucía a través de una línea de Alta Velocidad que conecte Faro con Huelva y Sevilla supondría un "hito" en la conectividad entre dos territorios "llamados a ser protagonistas, y que comparten anhelos de integrarse así en las grandes autopistas ferroviarias de Europa".

Las infraestructuras viarias por carreteras "han mejorado considerablemente" en los últimos años y permiten una "buena articulación" entre ambas regiones. Sin embargo, "la red ferroviaria no tiene conexiones transfronterizas, lo cual se convierte en un hándicap, especialmente para el desarrollo de logístico del territorio, así como el transporte de pasajeros en dos zonas con una eminente vocación turística", insistieron los tres mandatarios.