Resultados de las elecciones generales en Cádiz 2023

Alentado por los éxitos en las autonómicas y en las municipales, que les han permitido hacerse con la Diputación provincial, el PP pretende apuntalar el triunfo que le auguran las encuestas en la provincia de Cádiz.

Los populares, que tienen como cabeza de cartel a Pedro Gallardo, presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de la provincia, esperan que la ola azul en la continúe tras el 23-J y superen en votos y en escaños a la candidatura socialista, en la que repite como número uno el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La provincia gaditana reparte 9 escaños, de los que al menos cuatro asignan las encuestas al PP, mientras que el PSOE tendría 2, Sumar 1, Vox 1 y se mantiene la incógnita de si logrará representación la ex senadora Pilar González con la única candidatura que presenta Adelante Andalucía, la formación que lideran el ex alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, y la ex parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez.

Resultados elecciones generales en Cádiz 2019

En la provincia gaditana, el PSOE dominó con claridad, obteniendo más del 30% de los votos totales. De esta forma el partido socialista igualaba los resultados cosechados en las primeras elecciones de 2019, las del 28 de abril, consiguiendo tres escaños, siguiendo la provincia la tendencia nacional, con una nueva victoria socialista, pero que resultaría insuficiente para obtener la mayoría absoluta y gobernar sin apoyos.

El otro gran triunfador de la jornada electoral sería Vox, que consiguió aumentar notablemente su número de votantes en estas elecciones de noviembre, mejorando incluso los resultados del resto de las provincias y encaramándose en Cádiz como el segundo partido político más votado . Este aumento de votos le permitiría además sumar un segundo diputado en el Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz.

Por su parte, el PP también consiguió aumentar mínimamente su número de votos. Esta nimia subida en las urnas le serviría al menos para sumar un segundo escaño, e igualar los dos de VOX. Sin embargo, la formación dirigida por Pablo Casado no salió del todo satisfecha, ya que esperaba ser segunda fuerza política en la Tacita de Plata, y se vio fuertemente sorprendida por el auge del partido de Santiago Abascal.

Unidas Podemos, por su parte, también notó una leve bajada en las urnas. No fue una caída significativa en cuanto a número de votos, pero tuvo grandes consecuencias, ya que el Partido Popular le arrebataría el segundo escaño que tenía en abril de 2019, por lo que el partido quedó con tan solo un diputado en el Congreso por la provincia de Cádiz.

El 10- N tampoco fue un buen día en las sedes gaditanas de Ciudadanos. La formación naranja siguió la tónica nacional de caída en picado respecto a las elecciones de abril de ese mismo año. En Cádiz, veía cómo en tan solo siete meses, pasaba de ser el segundo partido más votado en la provincia, por detrás del PSOE, a caer en las urnas y colocarse por detrás de los cuatro partidos principales. Como consecuencia, el partido liderado por Albert Rivera perdería uno de los diputados que tenía por Cádiz, obteniendo tan solo un escaño.