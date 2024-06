Salud ya no puede derivar pacientes de Atención Primaria a centros privados de Andalucía

El Servicio Andaluz de Salud no puede desde esta semana, derivar pacientes de Atención Primaria a la sanidad privada. Es la consecuencia de la entrada en vigor efectiva de la nueva orden de tarificación, o mejor dicho, de la modificación de la orden que incluía estos servicios desde el año pasado. Los cambios fueron publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el pasado 16 de mayo con la disposición final de su entrada en vigor a los veinte días desde ese momento, por lo que ha entrado en vigor esta semana. La reacción de los sindicatos sanitarios andaluces consultadas por este periódico, coinciden en su satisfacción matizada por el hecho de la falta de negociación para llevar a cabo estos cambios. Al mismo tiempo, advierten de que estarán vigilantes para garantizar el cumplimiento estricto de las disposiciones recogidas en la modificación de la orden.

Antonio Macías, de UGT señala que “la nueva orden de tarificación es la muestra más clara de la capacidad o interés negociador de la consejera de Salud, una orden que se pone en marcha sin negociar absolutamente nada, que causa graves perjuicios para nuestra sanidad pública, que todo el mundo se rebela ante ella y que cuando deciden dar un paso y modificarla vuelven a meter la pata porque lo hacen sin negociar”. Pese a ello, el representante sindical, celebra que, “al final hacen lo que tenían que haber hecho desde un comienzo, es decir, hablar, negociar, consensuar y rectificar”. Macías añade que se trata de “la única vez que han rectificado aunque sea tarde”.

No obstante señala también que “la normalidad es la no negociación, la implantación sin consensuar, los hechos consumados, el despotismo y a ello se le une la incapacidad demostrada para gestionar. Y con ello hay varios perjudicados: nuestro Sistema Sanitario Público, nuestros profesionales y nuestros usuarios”.

José Sánchez Gámez, de SATSE en Andalucía, señala que “estamos contentos de que entre por fin la rectificación de una orden que no debería haberse publicado nunca para así no tener que rectificar. Eso ocurre siempre que antes de publicar ordenes no se negocian con los representantes de los trabajadores, como está ocurriendo últimamente que las decisiones las toma la consejería en solitario y los representantes de los trabajadores elegidos democráticamente solo son informados; no se negocia nada y si se firman pactos negociados después los incumplen, como estamos denunciando con el desarrollo del Pacto de Atención Primaria y de Carrera Profesional”.

El sindicato mayoritario de la Sanidad, recuerda que “como ha hecho siempre, nos oponemos a cualquier medida que suponga una privatización de servicios asistenciales en la sanidad pública andaluza y vigilará que la rectificación de la orden de tarifas en primaria se lleve a efectos”. Asimismo, advierte que continuarán “demandando un aumento tanto del presupuesto como de las plantillas de los profesionales sanitarios para así poder dar cobertura total a los andaluces sin tener que recurrir a conciertos con la sanidad privada”.

José-Pelayo Galindo, de CCOO se “congratula que entre en vigor la nueva orden de tarificación porque creemos que así se blinda la atención primaria y se mantenga íntegramente pública”. En el mismo sentido que los anteriores, avisa que “estaremos vigilantes. Hemos logrado a través de la presión y la movilización que se de marcha atrás en la anterior orden porque era un error garrafal, pero hay que estar vigilantes para que se cumpla de una manera efectiva”.

Por último, Rafael Ojeda, del Sindicato Médico, señaló que “era absurdo concertar las consultas de Atención Primaria con la privada. Esa no es la solución. Necesitamos más inversión y medidas que atraigan a los médicos a esa Atención Primaria. Es más barato y más eficiente aportar recursos a la pública que concertar las consultas médicas . Una jornada de tarde de un médico en la publica cuesta 200 euros brutos y que se estaba planteando concertar con la privada a 60 euros por consulta. No tiene ningún sentido”.El representante de los médicos quiere “aprovechar para denunciar la falta de recursos y de incentivos. Si no los cuidamos, vamos a desaparición de la medicina de atención primaria, algo que sería catastrófico para el sistema sanitario público en Andalucía”.

El pasado día 16 de mayo, según adelantó este periódico, cinco meses después y no con una nueva orden como se había anunciado en repetidas ocasiones, la Consejería de Salud eliminaba la prestación de servicios de Atención Primaria por parte de la sanidad privada. La orden de tarificación de convenios y suscritos por el Sistema Andaluz de Salud (SAS) ya no incluye unas tarifas que llegaban a suponer hasta 150 euros por la primera consulta, 90 por las sucesivas y hasta 215 euros si se hacía con recursos de alta resolución.

La modificación se llevó a afecto en base al decreto de simplificación administrativa en vigor desde el pasado 17 de febrero, que derogaba la denominada “unidad de producto concertado” por el que se regulaba la suscripción de conciertos de la Consejería de Salud. Otro de los aspectos que se derogan es la posibilidad de que los servicios concertados a la sanidad pública, se lleven a cabo en instalaciones públicas, algo que también se había planteado y que levantó las protestas de los sanitarios andaluces.