Tecnología pionera de Cosentino para reducir el impacto del sílice de sus productos

No están siendo semanas fáciles para Grupo Cosentino. La multinacional tiene claro que para superar las piedras que se ponen en el camino, toca mirar al frente, seguir trabajando día a día y hacerlo con el compromiso que se puso hace varios años y que marca la línea a seguir: el futuro pasa por la sostenibilidad y por mejorar la seguridad en un sector que lidera.

En base a ello, Grupo Cosentino presentó el pasado lunes la Unidad de Innovación Conjunta junto a la Universidad de Almería, que forma parte del proyecto de investigación Free Advanced. El objetivo es desarrollar el conocimiento y la tecnología necesarios para continuar mejorando la sostenibilidad de las superficies aglomeradas minerales actuales.

No había mejor marco para el anuncio que hizo Valentín Tijeras, director de Innovación y Producto, y que tiene que ver con el firme compromiso de la empresa, con sede en el pequeño pueblo almeriense de Cantoria, por la sostenibilidad: “Queremos reducir el índice de sílice cristalino en todos nuestros productos al 40% en 2023”.

El sílice es un componente natural que se encuentra de forma abundante en las materias primas utilizadas para los construcción. En este caso, en el mármol. Su impacto medio ambiental es importante, por lo que Cosentino lanzó al mercado la tecnología HybriQ para reducir la huella de carbono. El propio Valentín Tijeras atendió a Diario de Almería para explicar este complejo proceso, que supone un hito para cumplir con las políticas sostenibles que exige la Unión Europea.

Valentín Tijeras, director de Innovación y Producto “Toda la producción de Silestone ya contiene menos del 50% de sílice o cuarzo en su composición”

“Es un objetivo muy ambicioso para el que llevamos preparándonos muchos años. De hecho, gracias al desarrollo de la tecnología HybriQ que lanzamos al mercado en 2020, toda la producción de nuestra marca Silestone ya contiene menos del 50% de sílice o cuarzo en su composición desde el año pasado. Es más, parte de los colores ya se vienen fabricando para Australia al 40% desde septiembre de 2022. Ha sido un gran esfuerzo tanto técnico como logístico, ya que supone el desarrollo de proveedores para poder abastecer la demanda”, apuntaba el director de Innovación y Conjunto del grupo, que adelanta que no se van a detener en un índice del 40%: “El objetivo a corto plazo es continuar con lo ya logrado estos años atrás y generalizar toda la producción por debajo del 40%, pero no nos detendremos ahí. Desde el inicio, entendimos esta innovación como algo progresivo y seguiremos trabajando en reducir este porcentaje, aunque para esto tendremos que desarrollar nuevas tecnologías, ya que por debajo de este porcentaje empezamos a encontrar dificultades técnicas aún no resueltas con el conocimiento actual. En este sentido, se enmarca una de las líneas de investigación de la Unidad de Innovación Conjunta con la Universidad de Almería”.

Silestone y Dekton siguen estas pautas de sostenibilidad Junto a Silestone, la gran joya de la corona de Grupo Cosentino, Dekton también sigue estas mismas pautas de sostenibilidad en su composición. “Dekton, nuestra piedra ultracompacta y también marca de referencia, sigue la misma filosofía. Ya desde el nacimiento de este producto, se llevó a cabo de manera orgánica el empleo de materia prima reciclada en su composición, llegando en algunos colores a ratios del 80%. De hecho, desde 2020 todo el portfolio de Dekton fue declarado producto neutro en carbono de forma íntegra para todo el ciclo de vida del producto”, comentaba Tijeras.

La tecnología es compleja, ahí es donde entra la innovación, departamento por el que la multinacional apuesta sin pensarlo. Se busca la sustitución de un mineral por otro o por productos reciclados de la industria del mármol o de otra. “Buscamos un óptimo de prestaciones, aspecto, productividad y sostenibilidad de la solución”, que permita mantener las altas prestaciones de la materia prima con la que trabaja Grupo Cosentino: “Ha de hacerse con sumo cuidado, ya que las prestaciones, el aspecto y la productividad se deben mantener. Requiere de muchas horas de ajuste en laboratorio y en planta hasta alcanzar un resultado viable. El gran hito logrado es la reducción del cuarzo y la introducción de materias primas recicladas, manteniendo al mismo tiempo todas las altas prestaciones de este tipo de material”.

Aquí es donde el Proyecto Free Advanced, que supondrá la colaboración con los investigadores más prestigiosos en la material que tiene la Universidad de Almería. “Con HybriQ hemos venido rompiendo barreras este tiempo para lograr algo que nunca se había hecho antes. Sin una voluntad firme de marcar el camino de la sostenibilidad y la seguridad en nuestro sector y desarrollar el conocimiento necesario para que nuestra industria tenga prosperidad, dado lo complejo de estos procesos de I+D, habríamos tirado la toalla hace tiempo. Por eso también es tan importante la colaboración y, en este caso concreto, de la UIC paritaria y al mismo nivel de implicación con el excelente capital humano de investigación que tiene la Universidad”, decía Tijeras.

Conjugar sostenibilidad y calidad no es fácil, requiere de “mucho trabajo y sacrificio” porque exige “salirse de la zona de confort”. Grupo Cosentino seguirá trabajando por la sostenibilidad y la seguridad en el sector del mármol, puesto que introducir estos criterios reales tanto en la producción como en la composición de sus encimeras les da “un valor añadido”, cada vez “más demandado” por profesionales y consumidores.

HybriQ impulsa la revolución sostenible del grupo

El contexto de sostenibilidad en el que trabaja Grupo Cosentino se consigue gracias a HybriQ y su variante HybriQ+. Se trata de tecnología pionera, patentada por la multinacional almeriense y desarrollada para la fabricación del nuevo Silestone. Una nueva mezcla de alto rendimiento de minerales premium y materiales reciclados producida a través de un proceso de fabricación sostenible que emplea un 99% de agua reciclada y energía eléctrica de origen renovable.

Gracias a HybriQ+, el nuevo Silestone mantiene su rendimiento y comportamiento en términos de durabilidad, resistencia e higiene, a la vez que aumenta sus posibilidades de diseño, gracias a su selección de minerales premium, y su sostenibilidad, gracias a su nuevo proceso de fabricación y la incorporación de un mínimo del 20% de materiales reciclados, como vidrio, en su composición.

“No seremos competitivos si no somos sostenibles y aprovechamos de forma inteligente los recursos”

Dada su relevancia y su carácter disruptivo dentro del sector a nivel mundial, esta innovación fue sometida a una exhaustiva auditoría por una entidad externa, con el objetivo de verificar las medidas de sostenibilidad en el proceso productivo, y los niveles de rendimiento y comportamiento final de las superficies Silestone.

El proceso de análisis fue realizado por la entidad de certificación líder a nivel mundial DNV GL - Business Assurance, e implicó durante varios meses diferentes entrevistas y grupos de trabajo, revisión de documentación, realización de ensayos por organismos externos, y la auditoría in situ dentro del Parque Industrial de Cosentino de los procesos de fabricación actuales de Silestone. Finalizado el proceso, DNV validó y emitió el consiguiente certificado de verificación que acredita todos los hitos de sostenibilidad vinculados a la tecnología HybriQ, así como que el rendimiento y comportamiento de toda la oferta de Silestone producida bajo esta tecnología es igual al anterior.

Todo el portfolio de Silestone bajo HybriQ y HybriQ+ mantiene de forma plena su nivel de rendimiento, y todas sus ya clásicas características físico-mecánicas de dureza, resistencia y durabilidad que lo convierten en el material perfecto para ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones tanto comerciales y públicas como en el hogar.