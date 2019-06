Teoría del corcho: Juanma Moreno cree blindado su Gobierno ante la crisis de los pactos municipales

"El Gobierno es como un corcho". Flota. A pesar de los vaivenes políticos de los tres aliados de la derecha, el Gobierno de Juanma Moreno flota como el corcho. A pesar de lo que está sucediendo en Granada y de cómo se resuelva el reparto de grados del triángulo formado por Ciudadanos, PP y Vox. Ésa es la opinión del propio presidente de la Junta sobre la crisis granadina, de la que, al menos públicamente, no se encargará nadie del Ejecutivo, sino del PP: Dolores López, su secretaria general. El objetivo es "encapsular" San Telmo.

Con independencia de si el acuerdo alcanzado entre el que ya hoy es alcalde, Luis Salvador, de Ciudadanos, y con el PP pasa por un mandato compartido de dos años cada uno o si es de cuatro monocolor, el argumento que dan los populares es que un Ayuntamiento como el de Granada no se puede gobernar con sólo cuatro concejales, que son los que tienen los naranjas. De este modo, y dándole algo de tiempo, Juanma Moreno y su equipo cree que Luis Salvador accederá a repartir el poder para incluir a concejales populares en el gobierno local. Dos años y otros dos años, ésa es la aspiración del PP.

Granada no causa ninguna inquietud en el Gobierno andaluz, entre otras razones porque el PP granadino también tiene sus problemas y su presidente, Sebastián Pérez, tampoco es un morenista declarado. A Sebastián Pérez y el portavoz de Vox en la ciudad, que proviene del mismo partido, le separa la enemistad que sólo se guardan los antiguos compañeros. De este modo, en San Telmo opinan que la crisis granadina se resolverá como el amago de veto de Vox al Presupuesto de 2019. Iban a echarle para atrás unas cuentas y han terminado con el compromiso de aprobar las siguientes.

Juanma Moreno ha culminado este jueves en Marruecos su primer viaje internacional como presidente. El Gobierno del PP vive la habitual Luna de miel con la que suelen iniciarse el primer mandato de los nuevos líderes. En Marruecos, todo le ha ido bien. Nadie le ha preguntado por el Sáhara ni, desde Sevilla como era habitual con los viajes de Chaves y Griñán, nadie se ha cuestionado que fuese a Marruecos ni ha denunciado los gastos excesivos ni le ha aconsejado que viajase a Bruselas en vez de a Rabat. Ni han puesto en duda la existencia de Extenda ni de la Fundación Tres Culturas, los dos entes que, en lo empresarial y en lo cultural, le han servido al presidente como pista de aterrizaje en el país vecino.

Durante la visita a Marruecos, ningún partido la ha cuestionado ni ha criticado el gasto ni le ha aconsejado que fuese a Bruselas, que es lo que hacía el PP

La oposición del PP durante decenios se ha caracterizado por la ausencia de límites. Nunca apoyó a los presidentes en sus viajes a Marruecos, criticó la presencia de delegaciones de Extenda en varios países y hasta llegó a cuestionar la amistad de los antiguos dirigentes socialistas con el entorno de los reyes marroquíes. Esto ha cambiado, Juanma Moreno ha descubierto la utilidad para Andalucía de contar con un presidente viajero, como, por ejemplo, es Núñez Feijóo, y el PSOE, lejos de criticarle, ha apoyado la visita.

Si algo ha debido aclarar el presidente en Marruecos es la nueva política de la Junta, y es que sus aliados de Vox causaban cierta preocupación. Vox ha criticado la labor de Salvamento Marítimo en el Estrecho y solicitó que el SAS denunciase a las fuerzas de seguridad los datos de los inmigrantes irregulares que tienen residencia en la comunidad y son tratados por este servicio de salud. Finalmente, y como consecuencia del apoyo presupuestario, el Gobierno andaluz se compromete a luchar contra la "inmigración ilegal" y debe firmar un acuerdo para ello con las Policías. Juanma Moreno ha despejado las dudas que en Marruecos pudieran existir sobre sus relaciones con el vecino, seguirán siendo buenas, basadas en el apoyo mutuo y comprensivas con los esfuerzos de su Gobierno para retener el flujo migratorio que le llega del África subsahariana.

Hay crisis de liderazgo en la oposición. Antonio Maíllo se va; Teresa Rodríguez no ha vuelto y Susana Díaz puede partir

Sí, Juanma Moreno es un tipo con suerte y su Gobierno está impregnado, al menos de momento, por una fina capa de aceite: si no es corcho, resbala. Además, los dos partidos de la oposición van a entrar en crisis de liderazgo. Antonio Maíllo, líder de IU, ha dejado la política y ha vuelto a sus clases en el instituto de Aracena; Teresa Rodríguez, de Podemos, aún no se ha incorporado y, en teoría, su mandato interno se acaba en unos meses y no es renovable. En el PSOE andaluz, cada día parece más claro que la propia Susana Díaz decidirá su marcha si su índice de popularidad se mantiene más bajo que la del propio partido. A Moreno le gustaría que la ex presidenta siguiese, al menos, dos años más en el Parlamento andaluz, pero el acuerdo al que Díaz ha llegado a última hora con Pedro Sánchez para las diputaciones puede ser el prólogo de un nuevo destino.

El PSOE federal había decidido sacar a la gaditana Irene García y al sevillano Fernando Rodríguez Villalobos de las diputaciones de Cádiz y Sevilla, pero Susana Díaz telefoneó a Pedro Sánchez. A cambio de la entrada de sanchistas en las diputaciones, los dos presidentes se mantendrán, pero la integración de ambas familias en el PSOE no ha hecho más que comenzar.

A Juanma Moreno le espera un mandato tranquilo, aunque aún no se ve el posible rédito electoral que el PP andaluz le esté sacando a esto. El PSOE ha ganado en Andalucía todas las elecciones del 2 de diciembre, y en las generales, Ciudadanos fue el segundo. No obstante, el análisis que hacen los populares es que ni Vox ni Ciudadanos seguirán creciendo y es más que posible que se esté produciendo un realineamiento del votante conservador sobre el PP.