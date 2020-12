Teresa Rodríguez y los andalucistas activan su refundación de Adelante

Teresa Rodríguez lanzó ayer su refundación de Adelante Andalucía apoyada en su partido, Anticapitalistas, y las dos fuerzas nacionalistas que fundaron en 2018 la coalición junto con Podemos e IU. Izquierdistas y morados consideran "unilateral" la acción de la ex líder de la coalición y ahora diputada no adscrita y reiteran que esa decisión no les implica.

Bajo el nombre "Andalucía no se rinde", tres de las cinco organización de Adelante proponen abrir "un debate social que ponga a Andalucía en el centro", un proceso de debate y asambleas "abierto" a la participación. Anticapitalistas, Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista e independientes que forman parte de esta coalición hicieron ayer un llamamiento a un debate público que ponga a "Andalucía y a los de abajo en el centro" como principal prioridad política.

La convocatoria "responde al objetivo fundacional" del proyecto de Adelante, que es -aseguran- conseguir la consolidación de un proyecto andaluz, de alternativa al bipartidismo, democrático y con vocación de ampliar el espacio. "Es una llamada a una conversación entre iguales para responder a los problemas de Andalucía. Llega ahora por el duro golpe que está sufriendo la comunidad durante esta crisis, que ha puesto sobre la mesa la necesidad de una voz andaluza en Madrid, por encima de los intereses partidistas", sostienen los convocantes.

Rodríguez, tras su expulsión del grupo parlamentario y la ruptura total con sus ex socios de Podemos e IU, defiende que este nuevo comienzo es la continuación del proyecto que ella fundó con la ayuda del entonces líder izquierdista, Antonio Maíllo. Será, aseguran los impulsores, el "pistoletazo" de salida para ampliar el espacio de "cambio andalucista", lo que incluye la organización de asambleas abiertas en cada comarca y provincia andaluzas.

Podemos e IU han rechazado la convocatoria al sostener que se trata de una iniciativa "unilateral" de Anticapitalistas aprobada sin haberla comunicado o consensuado con estos dos partidos, que impulsaron la expulsión de Teresa Rodríguez y de otros ocho diputados del grupo de Adelante por transfuguismo. Según morados e izquierdistas, la refundación nace "al margen" de Adelante Andalucía y por iniciativa exclusiva de Anticapitalistas, a quienes acusan de "secuestrar" Adelante, por lo que es posible la situación tenga que dirimirse en un tribunal.