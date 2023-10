Vox señala que la Junta se reunió con agricultores antes del encuentro con el Gobierno

La molestia de Vox con el acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central para aplazar un mes la presentación de la proposición de ley sobre regadíos de Doñana a cambio de una inversión de 350 millones de euros en la zona de la Corona Norte de Huelva, es más que evidente. El portavoz de la formación en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha reconocido esta mañana que "la Junta de Andalucía se reunió en la mañana de ayer,, antes de la reunión entre Juanma Moreno y la ministra Teresa Ribera y en ella les reconocieron que no estaban contentos con el contenido de ese acuerdo".

El otro partido proponente de la ley, cree que el presidente de la Junta "no se ha creído nunca esta medida y ahora nos pide un mes más porque según dijo está encantado de conectar con el Gobierno de Sánchez y con la izquierda que como todo el mundo sabe lo que quieren es cargarse la ley" y ha recordado que "ese acuerdo llegó con una ministra que llamó arrogante señorito al presidente de la Junta".

A juicio de Gavira, "lo que ha dado ha sido dar aire a estas posturas y nosotros vamos a ser pacientes", a la vez que ha insistido en que "estaremos siempre con la agricultura y los agricultores" en contraposición con "una ministra que quiere cargarse la agricultura y la suficiencia alimentaria". Vox, "continuará escuchando a los agricultores, frente a alguien que no piensan en ellos".

El portavoz de Vox, ha confesado que "no me siento traicionado por el PP, porque ya sabemos cómo funciona, lo hemos sufrido con anterioridad" y atribuye su actitud a "lo que ya manifesté después de la ronda de contactos del presidente de la Junta y es que los ataques a Vox se iban a recrudecer y que no entiendo cómo es posible que en otros lugares ambas formaciones llegan a acuerdos y aquí no".