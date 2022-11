Vox insiste en "derogar" la Ley de Violencia de Género y sustituirla por una de Violencia Doméstica

Vox ha registrado una proposición no de Ley en el Parlamento en la que se insta al Gobierno andaluz a "derogar" la Ley de Violencia de Género de Andalucía y sustituirla por una Ley Violencia Doméstica, "que de una vez por todas proteja a las familias y a todas las víctimas de violencia en las familias, sin excepción alguna". Así lo ha anunciadoel portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, quien ha explicado que con esta iniciativa pretenden "que se siga hablando de incluir la perspectiva de familia en vez de la de género en toda norma o disposición que se apruebe en Andalucía", advirtiendo que "no nos vamos a cansar y no vamos a dar un paso atrás".

En la iniciativa de Vox se pide al Ejecutivo del PP-A "eliminar y acabar con todas las partidas presupuestarias que vayan dirigidas a las políticas de género" y a "la promoción de la ideología de género" y destinar todos esos recursos "a proteger realmente a todas las víctimas de violencia", según ha señalado Gavira.

Asimismo, se demanda al Ejecutivo andaluz "a acabar con las subvenciones a entidades o asociaciones que no tengan una utilidad pública demostrada, así como a exigir el reintegro de los fondos a aquellas que no hayan justificado sus gastos debidamente". Otras demandas consisten en acabar con toda actividad destinada a "adoctrinar a nuestros hijos y a excluir de todo programa educativo la enseñanza de la ideología de género, garantizando así el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones", y que se lleva a cabo el "cierre inmediato" del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), tras "quedar demostrada su ineficiencia y el desorbitado gasto para un fin demostradamente propagandístico e ideológico".

Para Vox, ninguna de esas medidas implementadas a lo largo de los años "tanto como por el Gobierno nacional como por el autonómico han solucionado un problema de gran trascendencia, por lo que se hace necesario un nuevo paradigma legal y judicial que verdaderamente sirva de protección a las mujeres y al resto de personas que integran el núcleo familiar, como es la Ley de Violencia Doméstica", ha señalado Vox.

Con esta iniciativa, Vox también pretende que el Parlamento y el Gobierno andaluz condenen los "nefastos efectos producidos por la Ley del sólo sí es sí, que ha provocado la puesta en libertad de peligrosos delincuentes sexuales"; se rechacen las políticas de "puertas abiertas que han provocado la llegada de culturas incompatibles con la nuestra que ponen en peligro la convivencia y la seguridad en nuestros barrios"; se muestren favorables a que todos los inmigrantes ilegales "sean expulsados de manera inmediata", y que cualquier inmigrante legal que haya cometido delitos graves o leves de manera repetida sea también expulsado, en especial aquellos que sean de ámbito sexual, y que apoyen reclamar al Gobierno central "la cadena perpetua para los delitos sexuales más atroces".

Para el portavoz parlamentario, "la ideología de Pedro Sánchez se combate con hechos, con propuestas y con iniciativas, y lo vamos a hacer en Andalucía para crear una alternativa al sanchismo como ya lo hicimos en su momento, el 2 de diciembre de 2018, para echar al socialismo corrupto de la Junta". Ha mostrado su preocupación por que parece que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, está más cerca de la "ideología" de Pedro Sánchez que del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Vamos a retratar las contradicciones de lo que hace el PP a nivel nacional y lo que realmente ocurre donde gobierna, como es el caso de Andalucía".