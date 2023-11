Vox lamenta que "el campo andaluz es un poco más débil" tras el acuerdo entre la Junta y el Gobierno

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha lamentado este lunes que el campo andaluz es "un poco más débil" tras el acuerdo firmado entre el Gobierno central y la Junta sobre Doñana, que recoge inversiones de 1.400 millones de euros y entierra definitivamente la polémica proposición de ley de ampliación de regadíos en la corona norte del espacio natural que el PP y Vox habían presentado en el Parlamento andaluz. "Estamos convencidos de que los agricultores de esa zona de Huelva lo que querían era seguir trabajando sus tierras en libertad, lo que vienen haciendo desde hace tantos años y generando tanta riqueza y tanto empleo", ha afirmado el portavoz de Vox.

Después de mostrar su "respeto" por el acuerdo que han suscrito en Almonte (Huelva) la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, Gavira ha asegurado que entiende "las presiones que han venido soportando los agricultores". "Esas multas, esas sanciones de las administraciones y esas amenazas de recursos ante el Tribunal Constitucional para que la proposición de ley no llegase ni siquiera a ejecutarse una vez aprobada en el Parlamento de Andalucía", ha asegurado.

A su juicio, este acuerdo "no va de Huelva, no va de Doñana y no va de agua siquiera", ya que, según ha argumentado, "una de las salidas que se pretende dar a la economía de la zona es el hidrógeno verde que tanta agua necesita".

Ha sostenido que el "bipartidismo" de PP y PSOE "tiene un plan para que el campo cada vez sea más chico" y para que "tienda a desaparecer" y ha advertido que "se ha empezado por esta parte de Huelva".