La Aemet lo confirma: el mal tiempo vuelve a Andalucía con más lluvia a partir de este día

La jornada del pasado lunes estuvo marcada en Andalucía por unas "temperaturas significativamente más bajas de lo normal" para esta épcoca del año, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales. Las mínimas llegaron a descender hasta los -10,4ºC en zonas de Sierra Nevada.

A este episodio de frío se suma ahora la llegada de sucesivos "frentes asociados a una depresión que se irá descolgando", lo que traerá un escenario de mayor inestabilidad a partir del miércoles 21 de enero. Las precipitaciones tenderán a generalizarse entonces, acompañadas de nuevos descensos térmicos.

Por el momento, este martes 20 de enero se presenta con posibles "rachas de viento muy fuertes en el litoral mediterráneo". Ante esta situación, la Aemet ha activado varios avisos amarillos en la costa de Málaga (Axarquía) y Granada, así como también en el Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería), donde se podrían alcanzar vientos de 70 km/h.

Mientras tanto, las mínimas suben, rozando los 0ºC en Córdoba, 1ºC en Granada o 3ºC en Sevilla; y las máximas permanecen sin cambios. Tampoco se esperan lluvias, aunque no se descarta la posibilidad de chubascos débiles en los tercios occidental y oriental de la comunidad.

Vuelve la lluvia a Andalucía a partir del miércoles

La situación cambia el miércoles 21 de enero. Desde las primeras horas del día, se podrán observar cielos nubosos, que tenderán a cubrirse de oeste a este a medida que avancen las horas. Según la información de la Agencia, estarán compañados de precipitaciones moderadas en la vertiente atlántica, aunque no se descarta que sean "localmente fuertes en el área del Estrecho y Grazalema".

Más débiles se mostrarán en el resto de la comunidad, sobre todo en el extremo oriental, donde se irán intensificando hacia las últimas horas del día. Asimismo, hay avisos amarillos previstos para entonces; en esta ocasión, por riesgo bajo en toda la costa mediterránea, desde la Axarquía hasta el levante almeriense; y en las mencionadas zonas del Estrecho y Grazalema ante las posibles acumulaciones de lluvia que se esperan.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas continúan con su tendencia ascendente en la mitad occidental y las máximas descienden en el valle del Guadalquivir. También es probable que se produzcan "heladas débiles en el tercio oriental", que se mantendrán el jueves 22 de enero. Con avisos amarillos por viento en Granada y Almería, las precipitaciones irán de débiles a moderadas en las sierras Béticas, extendiéndose a toda la comunidad andaluza hacia el final del día. Las probabilidades serán más bajas en zonas como Almería (35%).

Fin de semana de lluvia y frío en Andalucía

Previsiones de lluvia en Andalucía para el sábado 24 de enero de 2026 / Aemet

Finalmente, el viernes 23 de enero se producirá un nuevo descenso térmico en Andalucía, con mínimas de 3ºC en la capital granadina o de -3ºC en otras zonas de la provincia, como Trevélez. Esta situación se irá intensificando a lo largo del fin de semana, bajando hasta los -6ºC en la misma localidad el sábado 24.

Muchas poblaciones se encontrarán entonces con mínimas bajo cero, en torno a los -2ºC - 0ºC. En cualquier caso, la distancia en el tiempo hace que las previsiones puedan variar conforme se acerque el momento. Por ello, es importante permanecer atento a la actualidad meteorológica.