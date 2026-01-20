Vuelve el mal tiempo a Sevilla: estas son las horas y los municipios donde más va a llover este miércoles

El tiempo estable tiene las horas contadas en Sevilla. A partir de este miércoles, se espera la llegada a la provincia de sucesivos "frentes asociados a una depresión que se irá descolgando", informa Aemet. En lo que resta de semana se impondrán las precipitaciones que, en especial durante la jornada del sábado, irán acompañadas de un descenso térmico notable.

Por el momento, este martes 20 de enero predominarán los cielos nubosos, con itnervalos nubosos al final del día. La temperatura máxima será de solo 15ºC en Sevilla, 14ºC en Écija o 12ºC en Morón de la Frontera. En cuanto al viento, soplará flojo del oeste. Las lluvias llegarán con carácter moderado este miércoles 21, pero ¿dónde y a qué horas se esperan más precipitaciones?

¿Dónde y a qué horas lloverá más este miércoles en Sevilla?

La provincia amanecerá este miércoles con cielos nubosos, con precipitaciones que comenzarán a llegar desde el oeste a primeras horas. La probabilidad de lluvias se eleva al 100% en prácticamente todo el territorio durante las horas centrales del día y persistirán sobre todo hacia el sur y el este de la provincia al final de la jornada. Estos son los municipios y las horas a las que más va a llover este miércoles en Sevilla:

De 9:00 a 10:00 horas: Sevilla (0,9 mm) , Utrera (0,7 mm), Los Palacios y Villafranca (0,7 mm)

, Utrera (0,7 mm), Los Palacios y Villafranca (0,7 mm) De 10:00 a 11:00 horas: Montellano (1,3 mm)

De 11:00 a 13:00 horas: Cantidades <0,5 mm al norte de la provincia

De 13:00 a 14:00 horas: El Castillo de las Guardas (1 mm), Eatepa (0,7 mm) y El Ronquillo (0,6 mm)

De 14:00 a 15:00 horas: El Pedroso (1 mm), El Castillo de las Guardas (0,9 mm), Lora del Río (0,9 mm), Cazalla de la Sierra (0,8 mm) y Constantina (0,8 mm)

A partir de las 15:00 horas, las precipitaciones se intensifican:

De 15:00 a 16:00 horas: Aznalcóllar (2,9 mm) , Gerena (2,2 mm), Espartinas (2,2 mm), El Castillo de las Guardas (2 mm), Sevilla (1,8 mm) y Coria del Río (1,8 mm)

, Gerena (2,2 mm), Espartinas (2,2 mm), El Castillo de las Guardas (2 mm), Sevilla (1,8 mm) y Coria del Río (1,8 mm) De 16:00 a 17:00 horas: El Castillo de las Guardas (2,6 mm), Utrera (2 mm), Los Palacios y Villafranca (1,9 mm), Carmona (1,7 mm), El Coronil (1,6 mm) y Sevilla (1,3 mm)

De 17:00 a 18:00 horas: El Castillo de las Guardas (5 mm) , Aznalcóllar (4,5 mm), El Pedroso (3,8 mm), Guadalcanal (3,8 mm), Cazalla de la Sierra (3,5 mm), Gerena (3,5 mm) y Sevilla (1,7 mm)

, Aznalcóllar (4,5 mm), El Pedroso (3,8 mm), Guadalcanal (3,8 mm), Cazalla de la Sierra (3,5 mm), Gerena (3,5 mm) y Sevilla (1,7 mm) De 18:00 a 19:00 horas: Utrera (4 mm) , Los Palacios y Villafranca (4 mm), Coria del Río (3,8 mm), Dos Hermanas (3,7 mm) , Arahal (2,9 mm), Fuentes de Andalucía (2,8 mm), Morón de la Frontera (2,8 mm) y Sevilla (2,8 mm)

, Los Palacios y Villafranca (4 mm), , Arahal (2,9 mm), Fuentes de Andalucía (2,8 mm), Morón de la Frontera (2,8 mm) y De 19:00 a 20:00 horas: Écija (2 mm) , El Coronil (1,9 mm), Badolatosa (1,8 mm) y Estepa (1,6 mm)

, El Coronil (1,9 mm), Badolatosa (1,8 mm) y Estepa (1,6 mm) De 20:00 a 21:00 horas: Montellano (2,2 mm) y Pruna (1 mm)

y Pruna (1 mm) De 21:00 a 22:00 horas: Estepa (1,7 mm)

De 23:00 a 00:00 horas: El Saucejo (1,9 mm)

En cuanto a las temperaturas, se espera un ascenso de las mínimas hasta los 4ºC a 7ºC, mientras las máximas irán en descenso en el valle del Guadalquivir (13ºC-16ºC). El viento será flojo a moderado de poniente.

Fin de semana frío y frentes que no cesan

El jueves 22 de enero permanecerán los cielos cubiertos, con precipitaciones generalizadas que podrán ser localmente intensas. Las mínimas suben hasta valores entre 8ºC y 9ºC, mientras las temperaturas máximas se mantienen sin grandes cambios. Una jornada más soplarán vientos flojos a moderados de poniente.

De cara al viernes 23, el paso de frentes, acompañados de tormentas ocasionales al mediodía, se alternará con periodos poco nubosos. Las temperaturas irán en descenso generalizado, con mínima de 7ºC y máxima de 17ºC en la capital hispalense.

Ya el fin de semana, el sábado 24 será el día más frío, con mínima de 5ºC y máxima de 15ºC en Sevilla. De nuevo las precipitaciones, menos probables, se alternarán con la apertura de claros. Este periodo de inestabilidad podría prolongarse incluso hasta la jornada del lunes 26.