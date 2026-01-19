Sevilla activa el Plan Territorial de Emergencias en fase de Preemergencia por el accidente ferroviario de Adamuz

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Sevilla en fase de Preemergencia para articular una respuesta adecuada a las demandas derivadas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), según ha comunicado Emergencias Sevilla.

La activación se produce como medida preventiva y de coordinación ante las posibles necesidades asistenciales y logísticas derivadas del siniestro, en el que al menos 21 personas han fallecido tras la colisión entre dos trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba. El dispositivo permitirá a la capital hispalense movilizar y coordinar recursos municipales en caso de que sea necesario apoyar la atención a víctimas, familiares o el refuerzo de servicios de emergencia.

Mientras tanto, los servicios sanitarios y de seguridad continúan trabajando en el lugar del accidente y en los hospitales de referencia, y permanece suspendida la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.