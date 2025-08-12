Aguas cristalinas y un remanso de paz bajo el sol del verano: estas son las mejores playas de Andalucía

La franja litoral de Andalucía se extiende a lo largo de casi 1.000 kilómetros, un extenso espacio geográfico en el que cinco provincias albergan algunos de los paisajes más bonitos de toda la región. Las playas de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería se convierten cada año en el destino preferido para miles de personas, que viajan desde diferentes lugares de todo el mundo.

La singular belleza paisajística de la costa andaluza, digna de una postal, se une además a unas condiciones climáticas ideales para disfrutar del verano, entre cálidos atardeceres y chiringuitos frente al mar. De esta forma, la brisa marina crea un ambiente único, perfecto para desconectar de la rutina y evadir las altas temperaturas de otras zonas del interior. A continuación, vemos algunas de las mejores playas de la costa andaluza.

Playas de Mazagón, en Huelva

Playa de Mazagón / Ayuntamiento de Palos de la Frontera

La costa de Mazagón es un entorno idílico dentro de la provincia onubense. Esta zona, perteneciente a los municipios de Moguer y Palos de la Frontera, ofrece unas extensas playas cercanas a increíbles espacios naturales, como el Parque Nacional de Doñana. Además, cuenta con un tramo virgen de 30 kilómetros de longitud que se extiende entre Mazagón y Matalascañas. Entre los elementos destacables de su imponente paisaje se encuentra el médano dunar y los pinares

Playa de Zahara de los Atunes, Cádiz

Playa de Zahara de los Atunes / Zahara de los Atunes

Extensa y abierta, la gaditana playa de Zahara de los Atunes es una de las más llamativas de Andalucía. Caracterizada por su arena dorada y aguas cristalinas, se extiende desde el núcleo urbano de la localidad homónima hasta el cabo de Gracia. Además, se trata de uno de esos rincones en los que el verde de la naturaleza se funde con el azul del mar, creando una atmósfera única de belleza y tranquilidad.

También conocida como Playa del Carmen, está equipada con puestos de socorrismo y de protección civil, además de chiringuitos, duchas, aseos, alquiler de hamacas, acceso para minusválido y carritos de bebé. Por lo tanto, se trata de una playa perfecta para ir en familia.

Cala de los Alemanes, Cádiz

Cala de los Alemanes / Zahara de los Atunes

Muy próxima a Zahara de los Atunes se encuentra la Cala de los Alemanes, también conocida como la playa del Búnker. Situada entre Punta de Gracia y Cabo de Plata, cuenta con más de 1.500 metros de largo y unos 50 metros de anchura, enmarcados en una arena fina y dorada sobre la que rompen sus aguas cristalinas. En cuanto al peculiar nombre que recibe, se debe a la función que desempeñó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se convirtió en un punto estratégico para la vigilancia y el aprovisionamiento de los barcos alemanes que circulaban por el Estrecho.

La Caleta, Málaga

La Caleta, Málaga / Visita Málaga

Entre la Malagueta y los Baños del Carmen, se encuentra esta playa que toma su nombre del señorial del barrio al que pertenece, elegido como zona residencial por la alta burguesía a finales del siglo XIX. Su envidiable entorno natural hace de ella uno de los rincones más demandados de Málaga para disfrutar de unas buenas vacaciones. Además, la gran accesibilidad que ofrece y su cercanía al centro histórico, contribuyen al alto grado de ocupación que presenta.

Playa de Calahonda, Málaga

Playa de Calahonda / Visita Nerja

En la localidad de Nerja, se encuentra la pequeña playa de Calahonda, tal vez uno de sus rincones más fotografiados. Situada bajo el balcón de Europa, cientos de turistas llegan cada día a sus 120 metros de afrente frente a las aguas turquesas de la costa malagueña. Por si esto fuera poco, esta playa fue el escenario de numerosos capítulos de la serie Verano Azul y cuenta con servicios de todo tipo para ofrecer la máxima comodidad a los visitantes.

Playa de La Guardia, en Granada

Playa de La Guardia, en Salobreña (Granada) / Tu Granada

Continuando por la estela de las playas más bonitas de Andalucía, llegamos a Salobreña (Granada). En concreto, la Playa de La Guardia es bastante extensa y se caracteriza por su arena y grava gruesas. Rodeada de cultivos agrícolas y de carácter semiurbano, está separada de la playa de la Charca por un peñón. Asimismo, cuenta con servicios de salvamento y aguas tranquilas para disfrutar con los más pequeños de la casa.

Playa de los Genoveses, Almería

Playa de los Genoveses / Cabo de Gata

Con más de un kilómetro de longitud, esta playa ocupa toda la bahía y está rodeada de pequeñas dunas en las que crece la vegetación típica del parque, como son las chumberas y pitas. Además, en la zona norte de la playa hay un pequeño bosque, ideal para refugiarse del intenso sol veraniego.

Se trata de una opción perfecta para compartir en familia debido al carácter suave y progresivo que presenta su entrada al mar, por lo que será necesario adentrarse considerablemente para que el agua nos cubra en su totalidad.