¿Qué es el alga asiática que invade las playas de Andalucía y cuál es su impacto ambiental?

El alga asiática continúa su expansión por Andalucía y, con este, ya van nueve años consecutivos. Conocida científicamente como Rugulopterix okamurae, ha colonizado hasta ahora las costas de Cádiz, Málaga, Granada y Almería; mientras que el litoral onubense es el único que se libra de su presencia.

Su historial en España se remonta al año 2016, cuando apareció en el Estrecho de Gibraltar. Desde entonces, se ha instalado permanentemente en diversas playas, como las gaditanas de Tarifa, El Puerto y, desde el 2023, la que forma parte de la propia capital. Pero ¿qué es exactamente este alga y por qué representa un problema para la costa andaluza?

¿Qué es el alga asiática que invade las playas de Andalucía?

El alga asiática es una especie parda capaz de alcanzar los 30 centímetros de longitud y que, normalmente, habita entre la superficie y los 30 metros de profundidad. Además, no es autóctona del Mediterráneo, sino que procede del Pacífico norte. Concretamente, llega desde las costas de Japón, China, Corea, taiwán y Filipinas.

Debido al riesgo que representa para el ecosistema, en 2020 fue incluida en el Catálogo Español de Especies Invasoras; y, en 2022, se presentó una estrategia nacional con vistas a su gestión, control y posible erradicación. Sin embargo, eso no es todo. El pasado 23 de julio, la Junta de Andalucía anunció que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente había aprobado un Plan de Gestión, frente al imparable avance del alga.

Al parecer, este documento establece medidas de seguimiento, control y aprovechamiento de la biomasa para mitigar su impacto en la medida de lo posible; al tiempo que plantea un monitoreo cartografiado de la presencia invasora y adelanta la necesidad de proteger las especies autóctonas, hábitats amenazados y espacios protegidos.

De acuerdo con el ejecutivo andaluz, "la proliferación del alga asiática se ha convertido en uno de los mayores retos medioambientales del medio marino en el sur de Europa". Actualmente, se extiende desde Cabo de Gata, en Almería, hasta puerto Sherry, en el municipio gaditano de El Puerto de Santa María, con especial incidencia en la Costa del Sol.

¿Cómo afecta a las playas de Andalucía y su ecosistema?

El principal problema se encuentra en los "cambios ecológicos sin precedentes" que se ocasionan debido a su expansión y afectan a la biodiversidad marina. Es decir, las masas de alga desplazadas por las corrientes se acumulan en playas y puertos, alterando los ecosistemas y afectando negativamente tanto a las especies autóctonas como a los hábitats protegidos.

Recientemente, el Ayuntamiento de Cádiz ha retirado un millón y medio de kilos en la playa de La Caleta, una cantidad ingente que refleja el nivel de esta problemática. Mientras tanto, la catedrática del departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Universidad de Málaga, María Altamirano Jeschke, ha detallado en declaraciones para Efe que Huelva no presenta unos fondos arenosos favorables para su proliferación.

Además de las repercusiones que tiene sobre el ecosistema andaluz, lo cierto es que el alga asiática incide de manera directa en actividades humanas esenciales para la economía de muchas regiones costeras, como es el caso de la pesca o el turismo. En este sentido, la presencia de esta especie invasora ha cambiado la experiencia de las personas que visitan las playas, practican la pesca recreativa o trabajan en alguno de estos sectores.