Los andaluces nacidos en los dos primeros meses del año no compensan los fallecidos

La población en Andalucía comienza a tener síntomas de preocupación, aunque lo comparte como signo de identidad de la sociedad española en su conjunto. Según señaló esta misma semana el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de nacimientos en Andalucía entre los meses de enero y febrero ascendió a 9.936, de los que 4.860 eran mujeres y 5.076 eran hombres, si bien el número de defunciones fue notablemente mayor, en concreto, 14.428, es decir, refleja un crecimiento vegetativo (diferencia entre nacidos y fallecidos) negativo de 4.492 personas.

No obstante, lo observado en Andalucía se repite también en el resto del país, con 53.080 nacimientos (12.570 mujeres y 13.130 hombres), que no sirvieron para contrarrestar las 84.723 defunciones, lo que llevó a un crecimiento negativo de 31.643 personas.

Sólo en el mes de febrero, se registraron en Andalucía 4.826 nacimientos, de los que 2.369 fueron mujeres y 2.457 fueron hombres. En España hubo en el segundo mes del año 25.699 nacimientos, de los que 12,570 fueron mujeres y 13.130 fueron hombres. En cuanto a las defunciones, en el mes de febrero, en Andalucía se anotaron 6.040, mientras que a nivel nacional se registraron 35.841 fallecimientos. No obstante, estos números se compensan por la llegada de inmigrantes, tanto de otros países como de otras provincias españolas, para cerrar el ejercicio con un aumento poblacional, pese a que también en este apartado, comienza a dar signos de debilidad.

De hecho, ya se observó en el último trimestre en la Estadística Continua de Población publicada también este semana por el INE. En ese periodo de tiempo, Andalucía fue la única comunidad autónoma junto con Extremadura en la que descendió la población, en concreto un 0,01%, mientras que en la vecina se duplicó la caída hasta llegar al 0,02% de bajada. Hay que tener en cuenta que la media nacional fue un incremento del 0,18%, con la ciudad autónoma de Melilla como la que mayor crecimiento experimentó, ya que aumentó su población un 0,64% y con comunidades autónomas como Madrid, Valencia, Murcia y Navarra con crecimientos poblacionales por encima de la media nacional, toda vez que se apuntaron incrementos de sus habitantes en un 0,44%, 0,41%, 0,23% y 0,18% respectivamente.

En cualquier caso, Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma más poblada del país con 8.584.147 habitantes y un aumento del 0,8% respecto al año anterior (2022). Le sigue Cataluña que se queda al borde de los ocho millones (7.901.964) aunque su aumento es de más del doble (1,8%) con Madrid como tercera y una ganancia del 1,9% que le llevan a alcanzar los 6.871.903 residentes. En números absolutos, mientras que los andaluces sumaron 72.980 residentes el año pasado, los aumentos en Cataluña y Madrid, fueron notablemente superiores con 140.140 y 128.649 respectivamente.

El aumento de población a cierre del ejercicio del año pasado en Andalucía, se alinea, salvo en el caso del País Vasco, con lo que se conoce como la España vacía, ya que apenas supera al de Castilla y león, Cantabria, Galicia, La Rioja yAsturias. Por buscar un dato esperanzador, Andalucía confirma que el crecimiento experimentado el año pasado del 0,8% supone un aumento más que significativo respecto al 0,3% que se alcanzó un año antes y que estaba más en consonancia con el resto de comunidades autónomas con Valencia y Murcia claramente por encima del resto, pero con porcentajes equiparables del 0,8% y el 0,7% respectivamente.

Crecimiento desigual

De nuevo con los datos cerrados del pasado ejercicio, el comportamiento de la población varía de manera más que notable según la provincia andaluza de que se trate. En líneas generales, Málaga y Almería sobresalen por encima del resto con aumentos del 2.1% y el 1,8% respectivamente. La malagueña es tradicionalmente la que más aumenta su número de residentes y este año duplica la tasa de crecimiento del ejercicio anterior, cuando se anotó una ganancia del 1%. En 2022 fue Almería, con un 1,2% la que le superó y lideró las provincias andaluzas, mientras que en 2023 se quedó dos décimas por debajo. En este caso, sí que sorprende más su comportamiento si se tiene en cuenta que fue la que más aportó a la inmigración andaluza a países europeos durante décadas. El crecimiento de la actividad económica en los dos enclaves y la necesidad de mano de obra, parecen explicar el comportamiento de ambas.

Les sigue un grupo encabezado por Granada, Huelva, Sevilla y Cádiz que tienen crecimientos más acordes con la media nacional, ya que experimentan repuntes de su población de entre un 0,8% en el caso de Granada a un 0,3% en la provincia gaditana, con Sevilla y Huelva con aumentos del 0,5% respectivamente.

En el otro extremo de la balanza se encuentran Córdoba que cerró el año pasado con apenas ocho habitantes menos que en 2022 y especialmente Jaén, que continúa en una preocupante serie de pérdidas consecutivas que le han llevado a perder casi 7.000 habitantes en dos años. Los problemas derivados de la despoblación en estas dos provincias, comienzan a ser más que evidentes y la pérdida de servicios para sus ciudadanos, no harán si no aumentar de no revertirse la tendencia.

Los datos de proyección del INE hablan de que el crecimiento poblacional de Andalucía seguirá en niveles bajos y que durante los próximos 15 años, ganará medio millón de habitantes, hasta alcanzar los nueve millones de andaluces el año 2037. Un año después, siempre según esta misma tendencia, Málaga será la ciudad de la comunidad con mayor número de habitantes. Hay que tener en cuenta que desde el año 2000, la diferencia con los residentes en Sevilla, se ha reducido a la mitad, hasta quedarse en poco menos de 98.000 personas, con las capitales de Córdoba y Granada a continuación y ambas en tendencia a la baja y jerez como quinta ciudad andaluza por encima de cuatro capitales.