Andalucía critica la "falta de transparencia" del Gobierno en la cesión de competencias migratorias a Cataluña

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha criticado la "falta de transparencia" del Ejecutivo central con las comunidades autónomas en lo relativo al pacto entre PSOE y Junts para la cesión de las competencias en materia de migración a Cataluña.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por la situación de Andalucía como frontera sur ante la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. De este modo se ha manifestado López tras la Conferencia Sectorial de Inmigración que se ha celebrado este lunes en Madrid, en la sede del Ministerio de Inclusión, y en la que el Gobierno andaluz ha estado representado por el director general de Políticas Migratorias, Jesús Toronjo, según refleja la Junta en una nota.

Para López, el resumen de esta conferencia sectorial ha sido que "el Gobierno de España no aporta información, no responde a las preguntas y no aclara nada acerca de la cesión de las políticas migratorias a Cataluña". Así, ha afeado que "una vez más, el Gobierno ha perdido la oportunidad de que dicha conferencia sea un marco de coordinación en materia migratoria para el conjunto del Estado".

La consejera andaluza ha puesto de manifiesto la "falta de diálogo" del Gobierno con las comunidades autónomas respecto a la cesión de competencias migratorias a Cataluña que, según critican desde la Junta en su nota, "se hizo patente en la reiterada negativa del Gobierno a introducir el pacto PSOE-Junts en el orden del día del encuentro de este lunes, a pesar de que en dos ocasiones se solicitó por parte de la Consejería dicha inclusión".

A pesar de ello, han apostillado desde la Junta en que "la ministra se ha visto obligada finalmente a incluir dicho asunto, pero sin aportar ningún tipo información y sin aclarar ninguno de los aspectos que van a afectar al resto de comunidades autónomas, fundamentalmente a comunidades autónomas como Andalucía por ser frontera sur".