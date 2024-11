Juanma Moreno llevará a la Conferencia de Presidentes la financiación, la inmigración y la sanidad

Andalucía llevará su propia agenda a la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo día 13 de diciembre en Santander. Porque junto a la vivienda, que es el tema principal planteado por el Gobierno central, desde la Junta de Andalucía insisten en hablar de financiación autonómica, como el resto de comunidades gobernadas por el PP, pero también de inmigración, sanidad y de la gestión de las ayudas de la DANA. Así lo ha explicado este lunes el presidente andaluz, Juanma Moreno, en una rueda de prensa desde Bakú, donde está participando en la Cumbre del Clima de la ONU, COP 29.

El Ejecutivo andaluz va a acudir a esta cita "con ánimo constructivo pero también reivindicativo" en palabras del presidente de la Junta, quien ha lanzado los mensajes constructivos dejando la crítica política para su consejero de Presidencia, Antonio Sanz, quien ha tenido duras palabras sobre esta cita. En su opinión, llega tarde "espero que no sea un mero trámite, que no sea un monólogo en el que al final no se trate nada ni se proponga nada y espero que sea el inicio de una rectificación del presidente Sánchez en su opuesta por la bilateralidad, sustituyéndola por la multilateralidad que está reconocida la Constitución", ha advertido Sanz.

Las presiones de los presidentes del PP han llevado al Gobierno central a incluir la financiación autonómica y la inmigración en la agenda de la Conferencia de Presidentes y Andalucía tiene especial interés en ambos asuntos. "Hay indicios de que unos españoles van a salir favorecidos en detrimento de otros y eso no lo podemos consentir", ha dicho Moreno quien insiste en reclamar "igualdad para todos".

Y ese será el eje de su intervención junto a la inmigración, un problema que no afecta sólo a Andalucía: "Hay dificultades también por la vía Canaria. Vienen personas en busca de un horizonte mejor pero ante la falta de políticas claras nos podemos encontrar con un sistema colapsado en lo social y eso no es razonable", ha dicho el presidente andaluz por lo que va a reclamar una política "elaborada y coordinada".

Más médicos

Una de las principales preocupaciones de los andaluces, junto a la vivienda, es la sanidad. "Nos demandan más médicos sobre todo en las zonas de interior, la gente se queja, pero no hay profesionales que fichar. Nosotros hemos hecho nuestra parte, hemos abierto facultades de medicina en Huelva, Almería y Jaén, junto a la Loyola, una universidad privada, para facilitar la formación de más facultativos pero hay que coordinarlo desde el Gobierno central", ha dicho Moreno quien demanda más plazas MIR para que puedan formarse estos especialistas.

El presidente de la Junta también planteará que se debata la gestión de las ayudas por la DANA, "Valencia es una ciudad fundamental para la economía española y su tejido empresarial ha sufrido mucho, por lo que es necesario recuperarlo. También ha habido daños en Málaga".

Para la Junta todo esto son asuntos de Estado y hay que tratarlos en este foro.