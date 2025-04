Domingo de Ramos pleno con permiso de la lluvia

Y la temida lluvia no impidió que el primer acto de la Semana Santa se desarrollara con normalidad. Sevilla ha vivido un Domingo de Ramos completo, con ajustes y calor. El agua que se anunciaba, y que podía poner en jaque a alguna de sus cofradías, no fue tal. Y eso que llovió con cierta fuerza antes de las diez. No fue mucho tiempo. Y las hermandades aguantaron el tipo. Lo vivido fue un ejemplo claro de que no hay que tomar decisiones a la ligera, que no se pueden adelantar acontecimientos, que no se puede anunciar con antelación la suspensión de la salida, que los nazarenos deben ir a sus iglesias con el hábito, aunque el cielo esté plomizo, como pidió en la víspera San Roque. Bravo por la hermandad de la calle Recaredo.

La lluvia sorprende a La Estrella en San Pablo / Rosario García

Cayeron algunas gotas, sí, a la hora en la que el Señor del Silencio salía de San Juan de la Palma y los nazarenos de la Paz ocupaban la carrera oficial. La Cena aguardaba para entrar en la Campana. La Hiniesta enfilaba el regreso a San Julián, Jesús Despojado se aproximaba a su barrio y la Estrella tomaba el puente en busca del centro. Fue una lluvia aislada, dispersa. Asumible. Nadie se descompuso. Todas las hermandades siguieron adelante. Todas acertaron. Los partes, los dichosos porcentajes, fueron cambiando a lo largo del día y la Agencia Estatal de Meteorología fue dando buena cuenta de ello. También lo anunció en las páginas de este periódico José Antonio Maldonado, veterano hombre del tiempo y cofrade de la Soledad. Y lo hizo cuando los partes eran todavía inciertos.

Así ha sido la salida de La Amargura de San Juan de la Palma / Juan Carlos Muñoz

Amanecía el Domingo de Ramos con los cielos despejados y con calor. Un bochorno que se notó sobre todo por la tarde. Desde primeras horas parecía claro que el día se iba a salvar. En el Salvador ya se barruntaba que el cortejo de Borriquita podría hacer su salida por la noche. La decisión se conoció cuando la mayoría de los nazarenitos blancos ya estaban en la iglesia. Mejor asegurar que vivir una estación de penitencia a toda velocidad y con lluvia, como la del año pasado. La última vez que los tres pasos el Amor salieron juntos fue en el año 2016. Nueve años después se repitió la escena.

Así ha sido la salida de San Roque, después de retrasarse por la lluvia / Rosario García

Tras la nefasta Semana Santa del año pasado, el Domingo de Ramos se disfrutó más que nunca. Así lo hicieron las muchísimas personas que se echaron a la calle. “Hay mucha gente de fuera”, advertían desde la Flor de Viña, imprescindible establecimiento hostelero del centro de la ciudad. Siguiendo con el relato cronológico de los hechos, las hermandades de la Hiniesta y la Paz se pusieron en la calle prácticamente a la hora anunciada. No nos cansaremos de elogiar la personalidad y el sabor inconfundible que tiene la hermandad del barrio de San Julián. Impresionante el ambiente que se vive en las primeras calles del recorrido, entre la Puerta de Córdoba y la Alameda. El Cristo de la Buena Muerte a los sones inconfundibles de Arahal retrotrae a la Semana Santa de otro tiempo; y la Virgen de la Hiniesta, siempre alegre y elegante en su caminar, es un tesoro. Además, verla a los sones de su centenaria marcha, La Estrella Sublime, supone un deleite para los sentidos.

Sale La Cena, que modifica su recorrido por Javier de Lasso / Rafa del Barrio

El aplazamiento de la salida de la Borriquita hizo que buena parta del público que esperaba en el Salvador para ver la salida se dirigiera al entorno de la Magdalena para disfrutar de los pasos de Jesús Despojado. Una hermandad que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años y que desata las pasiones de los más jóvenes por la conjunción entre la agrupación musical Virgen de los Reyes y la cuadrilla del paso de misterio. Mientras el paso avanzaba por San Pablo, la Policía Nacional de escolta tuvo que intervenir para apaciguar los ánimos ante un conato de bronca. Como en los últimos años, el personal tiene los nervios a flor de piel y aguanta muy poquito.

Con tres cofradías en la calle, las siguientes en salir eran la Cena y San Roque. Ambas pidieron media hora de prórroga. De camino a la Encarnación pudimos comprobar cómo el Ayuntamiento ha dejado sin bancos el pasaje que une la Magdalena con la calle San Eloy. Hasta diez asientos había en este espacio recientemente remodelado, uno de los más frescos del centro, que no han vuelto tras el cambio de suelo. No sabemos si ha sido falta de tiempo, de tacto o de previsión. Pero lo cierto es que en una ciudad en la que ya hay pocos bancos, estos, y más en Semana Santa, se echan mucho en falta.

San Julián se entrega a La Hiniesta / Antonio Pizarro

Llegaba el Cristo de la Buena Muerte al inicio de la carrera oficial por la Plaza del Duque cuando se produjo una de las imágenes más bochornosas del día. La Hermandad de la Hiniesta estuvo un buen rato parada en el Duque porque la frondosidad de los árboles impedía pasar al Crucificado. Nadie había previsto que esos árboles había que podarlos. El Cristo pasó como sale de San Julián, enterrado en el monte y rozando con las ramas. Hubo que desmontar vallas y mover algunas sillas. Pasada la hermandad, actuaron los Bomberos para rasurar el árbol. “La Operación Motosierra”, como simpáticamente la definió José Manuel de la Linde en la radio.

Las setas de la Plaza de la Encarnación se han convertido en una improvisada tribuna para ver las cofradías. Lleno en una tarde en la que las heladerías hicieron su agosto. Colas como las que había en las caracolas para orinar. Y mucho vaso ancho fuera de los establecimientos. Los cubatas también salen a la calle en tiempo de cofradías

La salida de La Paz inaugura un año más el Domingo de Ramos en Sevilla / José Luis Contreras

Cayó la tarde y entró el frío. La noche era un tanto desapacible. Se levantó el viento. La Aemet anunció que el riesgo de lluvia se mantenía en un 70% hasta las once de la noche. Nada cambiaba el guion. Llovió. Más intensa que la de la tarde. La cofradías mantuvieron su discurrir. Esta lluvia habría roto la jornada no hace mucho. Pero los tiempos han cambiado. Se echó en falta la voz de mando de Alejandro Ollero con su Virgen de la Amargura. Impecable, como siempre. Y la Estrella, la hermandad ha dado un giro estético al paso de la Dolorosa. Ayer lució más trianero que nunca, con un exuberante exorno floral. Los blancos nazarenos de la Borriquita se presentaron en la Campana al filo de las once. A esa hora el retraso bordeaba la hora. El frío había restado público. La noche se presentaba para disfrutar.