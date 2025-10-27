Andalucía refuerza su sistema sanitario con una amplia oferta laboral de 10.289 plazas

El Servicio Andaluz de Salud ha aprobado este lunes en Mesa Sectorial su nueva Oferta de Empleo Público (OEP) para 2025 con un total de 10.289 plazas sanitarias. Esta amplia convocatoria se ajusta a la tasa de reposición máxima del 120% establecida en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados de 2023 para sectores considerados prioritarios, lo que supone un importante refuerzo para el sistema sanitario andaluz.

Entre las características más destacables de esta oferta destaca la incorporación de 3.735 plazas de nueva creación, que ya habían sido anunciadas previamente en Consejo de Gobierno. Además, la convocatoria incluye una previsión de 2.167 plazas correspondientes a jubilaciones futuras, siguiendo la planificación plurianual que viene desarrollando el SAS, según han informado fuentes de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

El desglose por categorías profesionales muestra que Enfermería lidera la oferta con 2.558 plazas para distintas especialidades, seguida por los licenciados sanitarios con más de 1.823 vacantes. También destaca la oferta para Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) con 1.675 plazas, celadores con 829 y auxiliares administrativos con 716 puestos. Esta distribución refleja la necesidad de reforzar especialmente la atención directa al paciente.

Detalles de la distribución de plazas y reserva por discapacidad

En cumplimiento con la normativa de inclusión laboral, del total de plazas convocadas se reservará un 10% para personas con discapacidad, con un reparto específico: un 7% para personas con discapacidad igual o superior al 33%, un 2% destinado a personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental. Esta reserva garantiza la incorporación de profesionales de diversos colectivos al sistema sanitario público andaluz.

La presente convocatoria se suma a las realizadas en años anteriores, concretamente las de 2022, 2023 y 2024, lo que permite al SAS continuar avanzando en su compromiso con la estabilidad laboral del personal sanitario. Los datos acumulados desde 2019 resultan significativos, ya que se han resuelto procesos de acceso a 58.701 plazas fijas, a las que hay que añadir 21.953 que actualmente se encuentran en proceso de resolución, más estas 10.289 de la nueva oferta anunciada.

En la misma Mesa Sectorial también se ha aprobado el desarrollo del nuevo concurso de traslados, que se coordinará con las convocatorias de los Decretos de OEP de los años 2022, 2023 y 2024. Esta medida facilitará la movilidad interna de los profesionales sanitarios que ya forman parte del sistema público andaluz.

Próximos pasos para la implementación de la oferta

De cara al desarrollo efectivo de esta oferta, tanto la Administración como las organizaciones sindicales trabajarán en Mesas Técnicas específicas para cerrar la oferta completa de categorías y especialidades antes de febrero de 2026. Este trabajo conjunto permitirá que las primeras convocatorias puedan publicarse antes de que finalice este año 2025, agilizando así el proceso de incorporación de nuevos profesionales.

Para los candidatos interesados, es importante destacar que esta oferta supone una oportunidad significativa de estabilización laboral en el sector sanitario público andaluz. Las distintas convocatorias se irán publicando progresivamente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), donde se detallarán los requisitos específicos, plazos de presentación de solicitudes y procesos selectivos para cada categoría profesional.

La inversión en recursos humanos que representa esta OEP forma parte de la estrategia de fortalecimiento del sistema sanitario público que viene desarrollando la Junta de Andalucía en los últimos años. El objetivo es garantizar una plantilla estable y adecuadamente dimensionada que pueda responder a las necesidades asistenciales de la población andaluza, mejorando tanto las condiciones laborales de los profesionales como la calidad de la atención prestada.

El Servicio Andaluz de Salud

El Servicio Andaluz de Salud es un organismo autónomo adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, creado mediante la Ley 8/1986, de 6 de mayo. Su función principal es la gestión y administración de los servicios públicos de atención sanitaria dependientes de la Junta de Andalucía, así como la gestión de las prestaciones farmacéuticas y complementarias.

Con más de 100.000 profesionales, el SAS constituye uno de los mayores empleadores de la comunidad autónoma andaluza. Su estructura comprende hospitales, centros de especialidades, centros de salud y consultorios locales, distribuidos por toda la geografía andaluza para garantizar la accesibilidad de la población a los servicios sanitarios.

¿Qué requisitos se necesitan para acceder a las plazas del SAS?

Para optar a las plazas ofertadas por el Servicio Andaluz de Salud, los candidatos deben cumplir una serie de requisitos generales, como poseer la nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, tener cumplidos 16 años y no exceder la edad de jubilación forzosa, estar en posesión de la titulación exigida para la categoría profesional a la que se opta, y no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier servicio de salud o administración pública.

Además, cada categoría profesional requiere una titulación específica. Para las plazas de enfermería es necesario el Grado en Enfermería o equivalente, mientras que para los licenciados sanitarios se requiere el Grado en Medicina y la especialidad correspondiente. Los TCAE deben contar con el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, y los celadores y auxiliares administrativos precisan titulaciones adaptadas a sus funciones específicas.

¿Cómo afectará esta oferta a la sanidad andaluza?

La incorporación de más de 10.000 nuevos profesionales supondrá un refuerzo significativo para la atención sanitaria en Andalucía, especialmente en aquellas áreas con mayor déficit de personal. La estabilización de plantillas contribuirá a mejorar la continuidad asistencial, reducir las listas de espera y aumentar la calidad de la atención prestada a los pacientes.

Por otro lado, esta oferta representa una oportunidad laboral para miles de profesionales sanitarios que actualmente se encuentran en situación de temporalidad o buscando empleo en el sector público. La consolidación de empleo público de calidad contribuye a retener talento en la comunidad autónoma y evitar la fuga de profesionales hacia otras regiones o países.