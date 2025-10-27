Sanz se reúne con CCOO en su ronda de contactos con todos los agentes sanitarios

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha mantenido este lunes una reunión de trabajo con el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, José-Pelayo Galindo, en un nuevo encuentro enmarcado en la "agenda de diálogo y escucha" con todos los agentes del sector sanitario con el objetivo de "reforzar la calidad asistencial y atender las necesidades presentes y futuras del sistema sanitario".

Según un comunicado de la Junta, Antonio Sanz, que ha destacado la "importancia del diálogo con los profesionales, que son quienes mejor conocen el día a día de la sanidad pública andaluza", ha recogido las propuestas presentadas por los representantes sindicales de CCOO y se ha comprometido a que "todas serán analizadas con rigor para valorar su viabilidad dentro del marco presupuestario y organizativo".

En el encuentro, han participado, además, el director general de Personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Luis Sedeño; el responsable del área de Organización de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, Javier Ordóñez, y la responsable de Acción Sindical del SAS de la FSS-CCOO, Guadalupe González Gallardo.