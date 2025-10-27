Sanz se reúne con CCOO en su ronda de contactos con todos los agentes sanitarios
El consejero se reúne con la Federación de Sanidad del sindicato dentro de su agenda de escucha con los agentes del sector y promete analizar las propuestas "con rigor y viabilidad"
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha mantenido este lunes una reunión de trabajo con el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, José-Pelayo Galindo, en un nuevo encuentro enmarcado en la "agenda de diálogo y escucha" con todos los agentes del sector sanitario con el objetivo de "reforzar la calidad asistencial y atender las necesidades presentes y futuras del sistema sanitario".
Según un comunicado de la Junta, Antonio Sanz, que ha destacado la "importancia del diálogo con los profesionales, que son quienes mejor conocen el día a día de la sanidad pública andaluza", ha recogido las propuestas presentadas por los representantes sindicales de CCOO y se ha comprometido a que "todas serán analizadas con rigor para valorar su viabilidad dentro del marco presupuestario y organizativo".
En el encuentro, han participado, además, el director general de Personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Luis Sedeño; el responsable del área de Organización de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, Javier Ordóñez, y la responsable de Acción Sindical del SAS de la FSS-CCOO, Guadalupe González Gallardo.
