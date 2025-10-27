La Junta niega que la empresa del mantenimiento del programa de cribado del cáncer de mama tenga relación directa con las pacientes

La Junta de Andalucía ha negado que la empresa NTT Data, encargada del mantenimiento técnico del programa informático del cribado de cáncer de mama, participe en la comunicación o relación directa con las pacientes.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha asegurado este lunes que los informes técnicos disponibles descartan que dicha entidad tenga cualquier tipo de relación o comunicación con las pacientes del programa de cribado de cáncer de mama. Sanz ha subrayado que la compañía sólo realiza tareas de mantenimiento de los servicios informáticos, pero que "en ningún caso entra en la vía de comunicación ni en la relación con los pacientes", ha afirmado el consejero, en respuesta a las informaciones publicadas por El País, que apuntaban a un fallo derivado del cambio de empresa en la gestión del sistema informático.

Durante una intervención pública en el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, en Sevilla, Sanz insistió en que la prioridad del Gobierno andaluz es garantizar que todas las mujeres afectadas hayan recibido ya la información de sus pruebas y que el problema se encuentre "encauzado". Según remarcó, el objetivo es que antes del 30 de noviembre todas las mujeres afectadas estén plenamente atendidas y se hayan completado las pruebas diagnósticas pendientes. "La primera orden que se dio fue informar a todas las mujeres. Eso ya está hecho. Queremos asegurar que algo así no vuelva a ocurrir nunca más", recalcó.

Para resolver la situación y reforzar el sistema, Sanz destacó la puesta en marcha de un plan de acción dotado con 100 millones de euros y la contratación de 705 nuevos profesionales.

El plan no sólo aborda la detección precoz del cáncer de mama, sino también los cribados de colon y cérvix, e incluye medidas "estructurales, no temporales", como la creación de 32 referentes de unidades de mama encargados de coordinar los flujos asistenciales, las alertas internas y los sistemas de control.

"Estamos estableciendo mecanismos de coordinación y reorganización para que no se repitan fallos. Todos los días se realizan unas 1.900 mamografías, y el reto es que cada mujer tenga garantizado el acceso, la información y el seguimiento", explicó Sanz.

"Mano tendida" a Amama y al resto de asociaciones

El responsable de Sanidad quiso subrayar que los fallos detectados en los cribados "se concentraron en un hospital concreto", pero que el plan de choque tiene alcance autonómico y busca consolidar un sistema más seguro y coordinado. "Lo fundamental es que las mujeres puedan confiar en el sistema público. Hemos aprendido de lo ocurrido y hemos actuado con rapidez", dijo.

Preguntado en este punto por la concentración convocada el domingo por la Asociación Amama frente al Palacio de San Telmo, Sanz evitó calificarla como un fracaso y subrayó su "respeto, apoyo y cariño" hacia las mujeres participantes.

El consejero insistió en su "voluntad de diálogo" con todas las asociaciones de mujeres afectadas por el cáncer de mama y anunció que espera mantener próximamente nuevas reuniones con ellas. "Mi respuesta es de ofrecimiento, de mano tendida y de diálogo humilde. La experiencia y la interlocución de las asociaciones son fundamentales para mejorar los procesos y avanzar en el futuro", señaló. "Estoy disponible las 24 horas del día para reunirme con todas ellas. Su papel es esencial para perfeccionar el sistema", añadió. De momento, no obstante, el encuentro con la asociación sevillana sigue sin fecha.

Asimismo, Sanz recordó que ya se han celebrado encuentros con varias organizaciones y que existe una comisión de seguimiento del plan de acción, donde se recogen propuestas y se evalúan las mejoras en los procedimientos de cribado.

Por otro lado, el consejero reconoció, respecto a las contrataciones anunciadas, que "no sobran radiólogos" en el sistema público andaluz, justificando la complicada tarea de elevar la plantilla, tal y como se ha anunciado, pero aseguró que "se están llevando a cabo nuevas contrataciones y que se está incentivando el trabajo de los profesionales actuales".

Sin llegar a dar datos concreto, el consejero destacó que, además de la oferta de empleo público y la estabilidad de las nuevas plazas, "se han modificado las tarifas y condiciones de trabajo" para favorecer la retención de personal y atraer a médicos y técnicos que se marcharon a otras comunidades. "El objetivo es que no se nos vaya ningún médico y que incluso vuelvan quienes se marcharon. Las medidas que adoptamos son estructurales y permanentes", afirmó.

Sanz cerró su intervención insistiendo en la colaboración entre profesionales sanitarios, administración y asociaciones de pacientes como clave para mejorar los programas de detección precoz. "Trabajar juntos es la mejor garantía para que el sistema sea más fuerte, más humano y más eficaz", sentenció.