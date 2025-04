Antonio Maíllo: "Es necesario que la izquierda alternativa al PSOE concurra a las elecciones en una candidatura unitaria"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha incidido este jueves en defender que la "izquierda alternativa" concurra a las próximas elecciones integrada en "candidaturas unitarias", y que dicho modelo se inicie en Andalucía, donde hay previstos comicios autonómicos en 2026. Así lo ha venido a trasladar el dirigente de IU en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que ha subrayado que la federación de izquierdas que dirige "tiene claro" que, "para poder estar en condiciones de seguir manteniendo un Gobierno progresista, democrático y no reaccionario en España", es necesario que "todas las personas" del espacio de la "izquierda alternativa" al PSOE concurran en una misma candidatura.

Antonio Maíllo se ha declarado "esperanzado" en este año 2025 en relación a dicho propósito, y ha defendido que "si estamos a la altura de la responsabilidad histórica que nos toca, debemos ir en una propuesta de candidatura unitaria con respeto" a "los tiempos de cada organización" que se integre en la misma, así como ha abogado por "empezar" con "esa propuesta política en Andalucía", donde, en su opinión, "las cosas se están haciendo bastante bien en el campo de la izquierda alternativa".

En esa línea, ha aseverado que, "dentro de lo que es el espacio de izquierda alternativa, no hay otra salida que no sea la unidad para garantizar que queramos ser algo y ser instrumento al servicio de la sociedad a la que servimos", y ha agregado que "es impensable" que, "sin esa unidad que se produjo primero con el Gobierno de Unidas Podemos en el que estuvo Izquierda Unida, y ahora con la parte de Sumar en la que está IU" también, y que forma parte de la coalición de gobierno que lidera el socialista Pedro Sánchez, se hubiera producido un "avance en derechos" como el que, a su juicio, "se ha producido" con el actual Ejecutivo central.

Maíllo ha aclarado que él habla de "unidad de todas las organizaciones", y lo que contempla es "un marco en el que estemos todas" ellas "con un método en el que hagamos primarias" para encabezar esa lista, y todo el mundo se "cohesione" en torno a ese proyecto "gane quien gane" en esas primarias, "se llame como se llame", desde la premisa de que en IU son partidarios de que el cabeza de lista de dicha candidatura no lo decidan "entre cuatro dirigentes de manera vertical", porque "el tiempo ese de las decisiones a dedo se acabó", ha enfatizado.

En esa línea, ha aclarado que lo que plantean desde IU es que se hagan "unas primarias con la suma de todas las organizaciones" que se integren en ese espacio, y "sobre todo" con "gente independiente que se quiera incorporar" al mismo, y ha remachado que en IU se sienten "muy cómodas" con ese planteamiento "porque hemos funcionado siempre así".

"Nosotros somos gente muy democrática que anteponemos además un proyecto colectivo, y lo hemos demostrado", según ha abundado el líder de IU, para quien "lo importante es transmitir un proyecto sólido, con un mínimo aval programático, un acuerdo de método de funcionamiento", y "un respeto a todos los espacios", algo que "no siempre" ha ocurrido, según ha advertido.

Maíllo ha indicado que "empezaría" esa fórmula por Andalucía, para exportarla "después al resto de España", y al respecto ha defendido que en dicha comunidad se da "una oportunidad formidable" para ello tal como está funcionando el espacio de la izquierda alternativa allí, con "respeto entre las organizaciones" y hacia "los tiempos de cada una de ellas".

El contraste de la política andaluza

Al hilo, el que fuera también coordinador general de IU Andalucía ha calificado de "maravillosa" la política andaluza, donde "no hay ese nivel de toxicidad o veneno que hay en Madrid, donde todo se distorsiona con unos niveles de odio que no me gustan", ha añadido.

A la pregunta de si sería posible, tras las próximas elecciones andaluzas, y con María Jesús Montero al frente del PSOE-A, repetir una experiencia de gobierno de coalición entre socialistas e IU como el que se dio entre los años 2012 y 2015 en Andalucía, Antonio Maíllo ha respondido que "nosotros no hablamos de personas, sino de proyectos políticos", y en IU están "muy preocupados con el proceso de privatización" que, según ha denunciado, está aplicando el Gobierno andaluz del PP-A en relación a la sanidad pública.

Al hilo, ha subrayado que desde IU, y desde el espacio Por Andalucía en el que dicha organización se integra, defienden "un refuerzo de los servicios públicos" como la sanidad y la educación, y quieren que el PP-A "no siga en la Junta de Andalucía", por lo que apuestan por "establecer alianza con otros partidos para la alternancia política" en esta comunidad.