"Quiero que Juanma Moreno deje de ser presidente de la Junta de Andalucía"

Acaba de ser designado como candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta. Hace no demasiado se estrenaba como sustituto de Teresa Rodríguez. Es de la misma escuela de parlamentarios comprometidos, que no leen y que creen en lo que defienden. Es de los pocos que le hace torcer el gesto a Juanma Moreno en las sesiones de control.

Pregunta.-Candidato a la Junta de Andalucía. ¿Cómo se lleva?

Respuesta.-Para mí es una tarea militante más; le doy la importancia justa. Mis compañeros han confiado en mí, lo cual para mí es un orgullo, un honor, pero como una tarea militante más. Tenemos la obligación de dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontramos y esta es la tarea que tengo ahora y en otro momento será otra.

P.-Un profesor que coge el relevo de Teresa Rodríguez

R.-Yo sigo siendo, yo soy profe. Temporalmente hago esta labor. Me gustaría que la política fuera algo así, algo en lo que todo el mundo participara. Tenemos los trabajos que tenemos y temporalmente nos dedicamos a la representación y después seguiré haciendo otras labores en movimientos sociales, en un sindicato o en un partido. Ahora hago esta tarea pero, en realidad, le quito bastante importancia porque no la hago solo. Vivimos en un sistema en el que se personifica en una persona la tarea, pero en realidad esto es trabajo en equipo y tengo un montón de gente detrás que está construyendo y luchando. Así se vive de una forma mucho más sana.

P.-Sigue con esas líneas rojas de cobrar el mismo sueldo que tenía como profesor y la limitación de dos mandatos.

R.-Sí, tienes dos mandatos y excepcionalmente tres y después te vuelves a tu puesto de trabajo, normal y corriente, para que la política sea una etapa y no te convierta en un político profesional desconectado de la vida. Esto se hace con una pasión, una fuerza y poniendo todo lo que tengo en esta tarea que, o se hace durante un tiempo y después te vuelves a la vida normal o no es sano; dejas de hacerlo con pasión y te conviertes en un político triste, gris, burócrata, que arrastra los pies por las instituciones y de los que hay muchísimos.

P.-¿Se ha planteado el camino de vuelta, el pasar de ser parlamentario, de estar en los medios, de estar en una tribuna o en el Congreso y volver a dar clase?

R.-Creo que el camino de ida es más difícil. Por lo menos, es que a mí me apasiona mi profesión. Soy orientador de institutos y me encanta. Hay muchos días que lo echo de menos. Yo no creo que me vaya a costar ese camino de vuelta.

P.-Se ha convertido en el azote de Juanma Moreno

R.-Un poco, porque creo que hay que hacer que los muros del Parlamento sean cada vez menos gruesos y lo que está pasando la mayoría de la gente en la calle, con la sanidad, con la educación, viendo los casos de corrupción, el problema de la vivienda, creo que esas cosas tienen que entrar en el Parlamento y esa es nuestra función. La vida real entra muy poco y aquí estamos que Moreno Bonilla deje de estar escondido en San Telmo, más preocupado por hacerle hacer política para Asisa, Quirón o Adeslas que para los ciudadanos.

P.-En el Parlamento ha habido plenos enteros en los que se ha hablado de Koldo, Begoña, Euskadi o Cataluña.

R.-El otro día lo decía en una intervención: la mitad de las proposiciones no de ley del último pleno iban sobre Cataluña. Hice el ejercicio de mirar todos los plenos del último año, los plenos ordinarios y siempre había al menos una proposición no de ley que iba sobre Cataluña. Pero es que en el Parlamento de Cataluña nunca hablan sobre Andalucía. Estoy harto de que aquí se hable sobre Cataluña. Yo quiero que aquí se hable sobre lo que importa a los andaluces. Y el problema es que el PP está empeñado en que hablemos de Cataluña y el PSOE está empeñado en que hablemos lo que se dice en Madrid. ¿Y los intereses de los trabajadores andaluces para cuándo?

P.-El Senado es en realidad una cámara de segunda lectura; el Parlamento andaluz, de tercera.

R.-Claro, porque el PSOE y el PP se han empeñado en desprestigiar este Parlamento, en desprestigiar la política andaluza. No puede ser que uno ponga la televisión y estén emitiendo el pleno ordinario de la Asamblea de Madrid. Vamos a ver, ¿qué más me da? Quiero que se hable de los problemas de Andalucía, de los problemas de los andaluces. Las dos grandes maquinarias electorales están empeñadas en eso. Nuestro gran reto es que Andalucía hable de Andalucía, de los problemas de la gente humilde, la gente trabajadora. Tenemos al gobierno central pensando solo en Madrid y al gobierno del PP pensando solo en cómo beneficiar a Asisa. Al final, ¿quién piensa más interés en los andaluces?

José Ignacio García en el Parlamento de Andalucía. / Juan Carlos Vázquez

P.-Se dice que ustedes han conseguido más con dos parlamentarios que el PSOE con 30.

R.-Hay veces que una fuerza política sin mochila, como la nuestra, sin un pasado, que es nueva, fresca, que está conectando con gente diferente, pues trae ideas que revolucionan un poco el panorama político. Y eso es lo que ha pasado con las gafas, o eso es lo que pasa con muchas iniciativas que traemos aquí, que si bien no son aprobadas, sí son, de alguna forma, acicates para remover el panorama político. Y yo creo que Adelante Andalucía es garantía de que hay gente que no es política profesional y que traemos un poquito de aire fresco a la política andaluza.

P.-¿Cómo se ve en el Congreso defendiendo la ley de gafas gratuitas?

R.-Lo llevo con mucha naturalidad. Tengo compañeros de Adelante que están organizando conflictos sindicales, que están liderando la marea blanca, que están organizando y luchando en los sindicatos de inquilina. Ese trabajo es más importante que ir al Congreso de los Diputados. Para mí, lo más importante es que ayer (el domingo) vinieron gente, por ejemplo, como el Comité de Empresas de las Limpiadoras del Virgen del Rocío, que están en lucha porque tienen una multinacional que les está exprimiendo. Y vinieron a nuestro acto público de presentación de candidatos sin que nadie se los pidiera, simplemente porque les apetecía compartir ese rato con nosotros. La gente a la que nosotros representamos son las limpiadoras del Virgen del Rocío, no los diputados del Congreso. A mí me impone más hablar delante de las limpiadoras del Virgen del Rocío que de los diputados del Congreso.

P.-Ahora, han presentado otra iniciativa, la de los comedores escolares.

R.-Tenemos un grave problema. Los gobiernos del PSOE y del PP, porque esto lo han hecho los dos, privatizaron el servicio y se lo dieron no al bar de Paco o al bar de Manoli, no, no, se lo dieron a multinacionales propiedad de fondos de inversión de Estados Unidos. Esas son las que han hecho que los comedores escolares de los colegios de Andalucía sean unos cáterin de línea fría que ponen comida en bandeja de plástico, dos días en semana la llevan y la recalientan en el colegio. No es de recibo que nuestros niños coman así. Nuestra idea es, simple y llanamente, que en todos los colegios haya un cocinero haciendo de comer y unos monitores, que sean personal de la Junta. Creo que es una cosa bastante razonable; no lo es que hayamos dejado algo tan importante como la comida de nuestros niños en manos de multinacionales. Eso es un buen ejemplo, de lo que es el gobierno de la derecha en Andalucía, un gobierno que cree que se puede hacer negocio con todo, que todo se compra y se vende, que todo es privatizable. Hasta la comida de nuestros niños.

P.-Otro de los temas de los que han hecho bandera es la eliminación de pisos turísticos.

R.-O se pone coto a los pisos turísticos o se expulsa a los vecinos. Es así de claro. Pero aquí la verdadera pregunta que tienen que responder todos los gobiernos es ¿las casas para qué sirven? O sirven para que viva la gente o sirven para hacer negocio. Creo que las casas tienen que servir exclusivamente para que viva la gente porque hay cosas que son tan importantes como es la vivienda de alguien que no deberían ser objeto de mercado y de negocio. En este tema es en el que más se parecen el PSOE y el PP, porque hacen política exactamente igual. Uno, como el PP, permite que haya VPO en Sevilla por 350.000 euros y el otro se niega a regular el precio de los alquileres, o se niega a meterle mano a los pisos turísticos.

P.-¿Vamos de manera irremediable a hacia ese modelo neoliberal?

R.-Ya estamos en ese modelo. Hay gente aquí que cree que puede hacer negocio con todo; con la vivienda, con el comedor de nuestros niños, con la limpieza de los hospitales, con la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, con todo. Hay gobiernos aquí, el PP y en muchos casos el PSOE, que han permitido que se haga. Nuestro mensaje más fundamental es decir, nosotros creemos que hay cosas que son tan importantes que no se puede hacer negocio.

P.-¿Cómo le damos la vuelta a eso?

R.-Hace falta explicarlo mucho, conectar con un sentimiento que tiene la gente. La inmensa mayoría sabe que hay cosas que son tan importantes que no se puede hacer negocio con ellas. Porque lo vive en su día a día.Todo el mundo sabe que la educación, la sanidad, la vivienda, la dependencia tampoco deberían ni comprarse ni venderse. Lo que a mí me gustaría es que hubiera, y yo creo que ese es nuestro trabajo, una izquierda que fuera tan leal a sus ideas y a su programa como es la derecha al suyo. La derecha siempre cumple.

José Ignacio García en el Parlamento de Andalucía. / Juan Carlos Vázquez

P.-¿Hay alguna posibilidad de que vayan unidos todo lo que hay a la izquierda del PSOE?

R.-Ellos han cogido otro camino. El camino de Izquierda Unida, Podemos, Sumar, que en Andalucía están todos juntos, es ser la muleta del PSOE y se olvidan sistemáticamente de Andalucía. Nosotros tenemos muy claro que nuestro camino es levantar la bandera de Andalucía y hacerlo desde una izquierda que se revela, leal a su programa. Somos una fuerza muy predecible; lo que decimos, lo hacemos. Despacito y con buena letra.

P.-¿Pueden llegar a acuerdos puntuales con el PSOE?

R.-Aquí en el Parlamento llegamos muchas veces a acuerdos, pero desde la independencia.

P.-¿Estarían dispuestos a sentaros con Podemos y Sumar?

R.-Sin problema ninguno.Creo que es bueno que hablemos, discutamos y debatamos, pero los caminos que hemos elegido son diferentes. El nuestro es el camino del andalucismo, el suyo es el camino de un proyecto desde Madrid. Y en lo que respecta al PSOE, yo no estoy en los traumas del pasado. Hablo con todo el mundo y me llevo bien con todo el mundo. Y si mañana me llama Antonio Maíllo, tomamos un café perfectamente, sin problema ninguno. Pero ellos han cogido una senda que creo que no es la mejor para Andalucía.

P.-Yendo separados pierden mucha representación.

R.-La primera vez que Moreno Bonilla gobierna, había tres fuerzas en la derecha. Eso puede pasar en las próximas elecciones, que haya tres fuerzas políticas en la izquierda. Conectamos de alguna forma con sensibilidad diferente. Hay gente que se ilusionaron con el gobierno progresista y se han dado cuenta que el único valor ahora mismo del gobierno progresista es que simplemente no está a la derecha, pero que no cumple con sus programas. Esa gente no quiero que se vayan a la abstención.

P.-¿Cree que María Jesús Montero va a erosionar a esa mayoría absoluta?

R.-No lo sé. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo que es ser muy contundente con el Partido Popular. Ser crítico y con una posición frontal y a la vez presentar ideas novedosas, que conecten con la mayoría social y hablen de las gafas gratuitas, de los comedores, de la menopausia, de la salud mental, de la vivienda. Que presentemos una alternativa alejada del bipartidismo de siempre.

P.-¿Cree que se acabará esa mayoría absoluta?

R.-Yo lo que quiero es que Montero Bonilla deje de ser presidente. Sería un magnífico ex presidente de la Junta.