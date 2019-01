El SAS publica las bases para las oposiciones para 4.023 plazas de Enfermería

La Consejería de Salud estrena su gestión con una primera medida centrada en reforzar la plantilla sanitaria. Con el fin de cubrir las vacantes existentes en el sector de enfermeros adscritos al Servicio Andaluz de Salud (SAS), el departamento dirigido por Jesús Aguirre ha publicado la convocatoria de 4.023 plazas.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) recoge hoy la publicación de las bases de una oferta de oposiciones de acceso libre de 3.621 puestos correspondientes al cupo general, con una reserva de 402 plazas para discapacitados físico, psíquicos o sensoriales y otras patologías mentales.

La prueba para las más de 4.000 plazas se celebrará el 12 de mayo. El plazo para la inscripción de los aspirantes da comienzo el 7 de febrero y expira el 27 del mismo mes. En una primera fase, aquellos graduados o diplomados que quiera obtener una plaza deberán efectuar un autobaremo de los méritos aportados, además del examen.

En caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el cupo de discapacidad, informa el BOJA, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las plazas no cubiertas. Las plazas restantes no cubiertas se acumularán a las del cupo general en las respectivas convocatorias en las que se produzca dicha circunstancia, respetándose, en todo caso, la correspondiente tasa de reposición prevista en la legislación básica estatal.