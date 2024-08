Blas Infante vuelve a ser recordado 88 años después de su asesinato

Con los representantes de todos los partidos poíticos con representación en el Parlamento andaluz lanzándose reproches y la ausencia de la hija y presidenta de la fundacion, más de medio centenar de entidades y numerosas personas se han reunido en torno al monumento a Blas Infante en Sevilla para rendirle homenaje en el 88 aniversario de su asesinato, en el mismo lugar donde fue abatido el 10 de agosto de 1936.

Un acto organizado por la Fundación Blas Infante en el kilómetro 4 de la antigua carretera de Carmona, en Sevilla, que en 1936 era un lugar apartado de la ciudad y hoy día es parte de un polígono industrial y de oficinas, y que este año ha tenido un significado muy concreto, tras fallecer el pasado 4 de abril la hija del padre de la Patria Andaluza, María de los Ángeles Infante, presidenta de la fundación organizadora del homenaje.

Su hijo, Javier Delmás Infante, preside la misma Fundación desde el pasado 30 de abril, y ha destacado a los periodistas que para él es "especialmente emotivo" este acto, tras 47 años en los que su madre no había faltado, y se ha mostrado "orgulloso de asumir su gran legado".

El aniversario se celebra de nuevo sin saber aún dónde están enterrados los restos de su abuelo, algo que Delmás Infante considera muy complicado de averiguar, ya que, aunque se sospecha que está entre las más de 1.200 personas desenterradas en la fosa común de Pico Reja, en el cementerio San Fernando de Sevilla, "podría estar en otra fosa del mismo cementerio" que todavía no ha sido excavada.

A ello se une que Blas Infante fue una de las primeras personas fusiladas en Sevilla tras el golpe de estado del franquismo, de modo que "encima de sus restos puede hacer cientos", con el dato de que "el delegado gubernativo de Queipo de Llano firmaba todos los días sesenta sentencias de muerte".

No obstante, ha considerado que "lo fundamental" es mantener el legado de su abuelo, "con la diferencia de que cuando lo planteó era una Andalucía radicalmente distinta a la actual, pero sigue teniendo una tremenda actualidad".

Representación política

En el homenaje de este sábado no han faltado los cruces de reproches políticos, entre PSOE y PP y, así, la secretaria de Política Institucional y Relaciones con las Organizaciones Sociales del PSOE-A, Irene García, ha lamentado la falta de "de presencia institucional del Gobierno andaluz, el del mayor numero de consejeros de su historia, pero parece que no quieren completar la historia".

En representación del Partido Popular ha asistido su vicesecretario de Organización en Andalucía, Alejandro Romero, que ha aclarado que acudía en representación del partido, no de la Junta, y ha eludido pronunciarse sobre las críticas de García Macías, si bien ha reafirmado que el PP "está en la defensa de Andalucía, incluida la financiación de esta tierra frente concierto económico catalán, que ha definido como "un nuevo regalo tanto de Pedro Sánchez como de la ministra Montero".

Para la representante del PSOE, el PP andaluz "se envuelve en la bandera cuando les viene en gana", pero le reprocha que no trabaje para que "las personas con menos garantías tengan las mismas oportunidades".

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha entendido que el mensaje de Blas Infante "está más vigente que nunca, no es algo antiguo, no es algo del pasado", con datos como los que alertan de "un 38 % de riesgo de pobreza infantil", y apela a "luchar por una financiación singular" frente a "unos diputados y diputadas" que deben "luchar por Andalucía, y no por los intereses de su partido a nivel estatal".

El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Toni Valero, ha lamentado que, "frente a esas aspiraciones de Andalucía" de Blas Infante, están "las políticas reaccionarias del Partido Popular, que las ponen en solfa", con una "obsesión por entregar a los fondos de inversión nuestros sectores económicos y servicios públicos".