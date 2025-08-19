Una bola de fuego sobrevuela el cielo andaluz

Una gran bola de fuego recorrió el cielo de Andalucía la madrugada del 17 de agosto. Fue a las 4:54. Fue grabada por los detectores del proyecto Smart, gestionado por el astrofísico José María Madiedo, director del proyecto e investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).

El análisis de este equipo reveló que el fenómeno tuvo lugar al entrar en la atmósfera terrestre una roca a una velocidad de unos 239.000 kilómetros por hora. La roca, determinan los astronomos, procedía del cometa C/1911 N1 (Kiess), descubierto el 6 de julio de 1911 por Carl Clarence Kiess.

El bólido ha sido catalogado como un meteoroide, en concreto como un fragmento de un cometa. Su violento rozamiento con la atmósfera a esta enorme velocidad causó que la superficie del meteoroide se calentase y volviese incandescente. Se generó así una bola de fuego que empezó sobre Lanjarón, en la provincia de Granada. Continuando en dirección suroeste, se extinguió sobre Frigiliana, en Málaga.

Las explosiones destacaron a lo largo de su trayectoria. Éstas se debieron a diversas rupturas bruscas de la roca, que provocaron fogones de luz. El fragmento de cometa recorrió una distancia total en la atmósfera de unos 50 kilómetros. Los sistemas del proyecto Smart registraron el fenómeno desde las estaciones de detección ubicadas en Huelva, La Hita (Toledo), Calar Alto, Sierra Nevada, La Sagra (Granada), Sevilla y Otura (Granada).