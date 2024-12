Este es el calendario escolar para 2025 en Andalucía: ¿Cuándo terminan las vacaciones de Navidad?

Los estudiantes andaluces acaban de comenzar unas merecidas vacaciones navideñas, una excelente oportunidad para asentar los conocimientos adquiridos y descansar junto a familiares y amigos. De acuerdo con el calendario lectivo aprobado por la Junta de Andalucía, este periodo de descanso pone fin al primer trimestre del curso 2024-2025, pero ¿cuándo terminan las vacaciones escolares?

Los alumnos volverán a las aulas el miércoles, 8 de enero de 2025, fecha en la que dará comienzo el segundo trimestre. De este modo, los estudiantes de las enseñanzas Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y de Adultos disfrutarán de dos semanas largas de vacaciones. En este descanso se incluyen festivos destacados del calendario laboral como Navidad (25 de diciembre), Año Nuevo (1 de enero) y sus vísperas (Nochebuena y Nochevieja, el 24 y 31 de diciembre), así como el Día de Reyes (6 de enero).

Calendario escolar 2024/25 / Dpto de infografía. Fuente: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

¿Cuándo son las vacaciones escolares de Semana Santa?

El segundo trimestre se extenderá hasta el viernes, 11 de abril, Viernes de Dolores, con un total de 66 días lectivos. Entremedias los estudiantes tendrán como día no lectivo el viernes, 28 de febrero, coincidiendo con la festividad autonómica del Día de Andalucía. Asimismo, los alumnos de algunas provincias disfrutarán de un puente, al haberse establecido el Día de la Comunidad Educativa el jueves, 27 de febrero, para las provincias de Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada y Almería; y el lunes, 3 de marzo, para los de Huelva y Jaén.

Más tarde, darán comienzo las vacaciones de Semana Santa, que en 2025 se extenderán desde el sábado, 12 de abril, hasta el Domingo de Pascua, 20 de abril, ambos inclusive.

¿Cuándo termina el curso 2024-2025 en Andalucía?

El lunes, 21 de abril, se iniciará el tercer y último trimestre del año académico, que este año será más corto de lo habitual con solamente 44 días lectivos. Se trata de un periodo tampoco está exento de festivos, como la Fiesta del Trabajo del 1 de mayo, que este año cae en jueves. En este caso, los alumnos de la provincia de Cádiz podrán hacer puente al celebrarse el Día de la Comunidad Educativa el viernes, 2 de mayo.

En cambio, el final del trimestre varía según el nivel educativo. Para los alumnos de 2º de Bachillerato, el último día lectivo será el viernes, 23 de mayo, puesto que tendrán unas semanas para preparar las pruebas de la EVAU. Mientras, las vacaciones de verano comenzarán el lunes, 23 de junio para los estudiantes del segundo ciclo de educación infatil (3-6 años), Primaria y Educación Especial; y el martes, 24 de junio para los de Secundaria, 1º curso de Bachillerato, Formación Profesional y enseñanza de Adultos.

Finalmente, el jueves, 31 de julio será el último día lectivo del curso escolar para los niños de 0 a 3 años del primer ciclo de educación infantil.

A los peridos vacacionales, puentes y días no lectivos establecidos cabe añadir los festivos de ámbito local, hasta un máximo de dos días. Según la normativa, "Los Consejos Escolares podrán determinar, hasta un máximo de 3 días como no lectivos [...] En el supuesto de que ninguna, una o las dos fiestas locales del municipio coincidan con el periodo lectivo, los Consejos Escolares, podrán fijar como no lectivos, 3 días, 2 días o 1 día respectivamente".