Mientras algunos acaban de empezar sus vacaciones hay padres y madres que ya miran de reojo el mes de septiembre para el regreso de sus hijos a clase. Hay que empezar a preparar exámenes, preparar material escolar o programar la rutina que siempre trae el comienzo del curso escolar

¿Cuándo empieza el curso 2022-2023 en Andalucía? El 12 de septiembre será el primer día para el alumnado de Educación Infantil, Primaria y Especial. Unos días más tardes, el 15 de septiembre, será el turno para ESO, Bachillerato y Enseñanzas Artísticas. Los últimos en empezar serán los de idiomas de régimen especial, el 20 de septiembre. El último día lectivo para todos los niveles educativos será el 22 de junio.

En cualquier caso cada delegación territorial ha podido añadir ciertos matices con las fechas de vuelta a clase tras el verano, puentes, fechas de vacaciones de Navidad y Semana Santa, carnavales, Semana Blanca, festivos y días no lectivos hasta fin de curso. Estos son los calendarios escolares en Andalucía para el curso 2022-2023 en cada provincia.

En Almería las clases comenzarán el lunes 12 de septiembre de 2022 en Infantil, Primaria y Educación Especial Infantil y el jueves 15 de septiembre de 2022 en ESO, Bachillerato, FP, Enseñanzas Artísticas y Educación para adultos. El martes 20 de septiembre de 2022, es, por su parte, el día señalado para el arranque académico en Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial y Enseñanzas Artísticas superiores.

El fin de curso será el 22 de junio de 2023, excepto para segundo de Bachillerato, sexto curso de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza, en las Enseñanzas de Idiomas y en los cursos conducentes a las pruebas finales para la obtención de los certificados oficiales establecidos en las mismas, en los que la finalización del régimen ordinario de clases será el 31 de mayo de 2023.

Respecto a las vacaciones, la Navidad queda situada entre el sábado 24 de diciembre de 2022 y el domingo 8 de enero de 2023, ambos inclusive. Mientras que la Semana Santa de 2023 está programada entre el sábado 1 de abril hasta el domingo 9 de abril de 2023, ambos inclusive.

Asimismo, se han establecido como días no lectivos a nivel provincial para todos los niveles educativos las siguientes fechas:

31 de octubre de 2022, que formará un puente de 3 días con el fin de semana del 29 y 30 de octubre.

Los días 5 y 7 de diciembre se suman a la Constitución y la Inmaculada (6 y 8 de diciembre) y al fin de semana previo, 3 y 4 de diciembre, para formar un puente de la Constitución de 6 días.

Estos festivos se suman a los festivos generales en Andalucía:

Miércoles 12 de octubre 2022: Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España

2022: Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España Martes 1 de noviembre 2022: Fiesta de Todos los Santos

2022: Fiesta de Todos los Santos Martes 6 de diciembre 2022: Día de la Constitución Española

2022: Día de la Constitución Española Jueves 8 de diciembre 2022: La Inmaculada Concepción

2022: La Inmaculada Concepción Viernes 6 de enero 2023: Día de Reyes

2023: Día de Reyes Martes 28 de febrero de 2023: Día de Andalucía

de 2023: Día de Andalucía Jueves 6 de abril 2023: Jueves Santo

2023: Jueves Santo Viernes 7 de abril 2023: Viernes Santo

2023: Viernes Santo Lunes 1 de mayo de 2023: Día del Trabajador

Independientemente de estas fechas, cada localidad almeriense puede tener establecido sus respectivas festividades locales.

En Cádiz las clases comenzarán el lunes 12 de septiembre de 2022 en Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial y el jueves 15 de septiembre de 2022 en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación Profesional inicial, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente para personas Adultas.

El martes 20 de septiembre de 2022 será el turno para los implicados en Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial. El fin de curso será el día 22 de junio de 2023, excepto para los alumnos de segundo de Bachillerato y en los cursos conducentes a las pruebas para la obtención de los certificados oficiales, que terminarán el 31 de mayo de 2023.

Respecto a las vacaciones, Navidad está situada entre el sábado 24 de diciembre de 2022 y el domingo 8 de enero de 2023, ambos inclusive. Mientras que la Semana Santa de 2023 está programada entre el sábado 1 de abril hasta el domingo 9 de abril de 2023, ambos inclusive.

Asimismo, se han establecido como días no lectivos a nivel provincial para todos los niveles educativos las siguientes fechas:

Lunes 27 de febrero de 2023: 'Día de la Comunidad Educativa'.

de 2023: 'Día de la Comunidad Educativa'. Martes 28 de febrero de 2023: Día de Andalucía

de 2023: Día de Andalucía Miércoles 1 de marzo de 2023: Día no lectivo provincial.

Acumulando el fin de semana previo se acumula en estas fechas el conocido como puente de Carnaval. No obstante, la semana oficial del Carnaval de Cádiz, en la que se celebrará el Concurso Oficial de Agrupaciones, tendrá lugar del 16 al 26 de febrero.

Independientemente de estas fechas, cada localidad gaditana puede tener establecido sus respectivas festividades locales.

En Córdoba las clases comenzarán el lunes 12 de septiembre de 2022 en Infantil, Primaria y Educación Especial; el jueves 15 de septiembre de 2022 en ESO, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanza para adultas; y el martes 20 de septiembre de 2022 en Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial. La finalización del curso queda establecida para el 23 de junio de 2023, excepto segundo de Bachillerato y en los cursos conducentes a las pruebas para la obtención de los certificados oficiales, que finalizarán el 31 de mayo de 2023.

Respecto a las vacaciones, Navidad está situada entre el viernes 23 de diciembre de 2022 y el domingo 8 de enero de 2023, ambos inclusive. Mientras que la Semana Santa de 2023 está programada entre el sábado 1 de abril hasta el domingo 9 de abril de 2023, ambos inclusive.

Asimismo, se han establecido como días no lectivos a nivel provincial para todos los niveles educativos las siguientes fechas:

5 de diciembre de 2022 , que se se suma al Día de la Constitución (6 de diciembre) y al fin de semana previo, 3 y 4 de diciembre, para formar un puente de la Constitución de 4 días.

, que se se suma al Día de la Constitución (6 de diciembre) y al fin de semana previo, 3 y 4 de diciembre, para formar un puente de la Constitución de 4 días. Lunes 27 de febrero de 2023: Día de la Comunidad Educativa para todos los niveles y miembros de la Comunidad Educativa, que se suma al Día de Andalucía (28 de febrero) y al fin de semana previo (25 y 26 de febrero) para conformar un puente de Carnaval de 4 días.

Independientemente de estas fechas, cada localidad cordobesa puede tener establecido sus respectivas festividades locales.

En Granada las clases comenzarán el lunes 12 de septiembre de 2022 en Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, el jueves 15 de septiembre de 2022 en ESO, Bachillerato, ciclos formativos de grado básico, conservatorios profesionales de danza y Educación Permanente para Personas Adultas, y el martes 20 de septiembre de 2022 en Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial y Enseñanzas artísticas superiores. El punto final al curso se pondrá el 23 de junio de 2023, excepto segundo de Bachillerato y sexto curso de las enseñanzas profesionales de música y de danza, que finalizarán el 31 de mayo de 2023.

Respecto a las vacaciones, Navidad está situada entre el sábado 24 de diciembre de 2022 y el domingo 8 de enero de 2023, ambos inclusive. Mientras que la Semana Santa de 2023 está programada entre el sábado 1 de abril hasta el domingo 9 de abril de 2023, ambos inclusive.

Asimismo, se han establecido como días no lectivos a nivel provincial para todos los niveles educativos las siguientes fechas:

31 de octubre de 2022 , que formará un puente de 3 días con el fin de semana del 29 y 30 de octubre.

, que formará un puente de 3 días con el fin de semana del 29 y 30 de octubre. Lunes 27 de febrero de 2023, Día de la Comunidad Educativa, y miércoles 1 de marzo de 2023, que se suman al Día de Andalucía (28 de febrero) y al fin de semana previo (25 y 26 de febrero) para conformar un puente de Carnaval de cinco días.

Independientemente de estas fechas, cada localidad granadina puede tener establecido sus respectivas festividades locales.

En Huelva las clases comenzarán el lunes 12 de septiembre en Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, el jueves 15 de septiembre de 2022 en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y educación para adultos, y el martes 20 de septiembre de 2022 en Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial. El fin de curso, por su parte, tendrá lugar el día 23 de junio de 2023, excepto segundo de Bachillerato, sexto curso de las enseñanzas profesionales de música y en los cursos conducentes a las pruebas para la obtención de los certificados oficiales, que finalizarán el 31 de mayo de 2023.

Respecto a las vacaciones, Navidad está situada entre el viernes 23 de diciembre de 2022 y el domingo 8 de enero de 2023, ambos inclusive. Mientras que la Semana Santa de 2023 está programada entre el sábado 1 de abril hasta el domingo 9 de abril de 2023, ambos inclusive.

Asimismo, se han establecido como días no lectivos a nivel provincial para todos los niveles educativos la siguiente fechas:

Lunes 27 de febrero de 2023, Día de la Comunidad Educativa, que se suma al Día de Andalucía (28 de febrero) y al fin de semana previo (25 y 26 de febrero) para conformar un puente de Carnaval de cuatro días.

Independientemente de estas fechas, cada localidad onubense puede tener establecido sus respectivas festividades locales.

En Jaén las clases comenzarán el lunes 12 de septiembre de 2022 en Infantil, Primaria y Educación Especial, el jueves 15 de septiembre de 2022 en ESO, Bachillerato, FP, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente para Personas Adultas y el martes 20 de septiembre de 2022 en Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial. El fin de curso será el día 22 de junio de 2023, excepto segundo de Bachillerato y en los cursos conducentes a las pruebas para la obtención de los certificados oficiales, que finalizarán el 31 de mayo de 2023.

Respecto a las vacaciones, Navidad está situada entre el viernes 23 de diciembre de 2022 y el domingo 8 de enero de 2023, ambos inclusive. Mientras que la Semana Santa de 2023 está programada entre el sábado 1 de abril hasta el domingo 9 de abril de 2023, ambos inclusive.

Asimismo, se han establecido como días no lectivos a nivel provincial para todos los niveles educativos la siguiente fechas:

Lunes 27 de febrero de 2023, Día de la Comunidad Educativa, que se suma al Día de Andalucía (28 de febrero) y al fin de semana previo (25 y 26 de febrero) para conformar un puente de Carnaval de cuatro días.

Independientemente de estas fechas, cada localidad jiennense puede tener establecido sus respectivas festividades locales.

En Málaga las clases comenzarán el lunes 12 de septiembre de 2022 en Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, el jueves 15 de septiembre de 2022 en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente para Personas Adultas y el martes 20 de septiembre de 2022 en Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial. El fin de curso, por su parte, será el día 23 de junio de 2023, excepto segundo de Bachillerato y en los cursos conducentes a las pruebas para la obtención de los certificados oficiales, que finalizarán el 31 de mayo de 2023.

En Málaga la gran novedad respecto al resto de provincias andaluza está en la Semana Blanca

Respecto a las vacaciones, en Málaga la gran novedad respecto al resto de provincias andaluza está en la Semana Blanca. Mientras el período navideño estará comprendido entre el sábado 24 de diciembre de 2022 y el domingo 8 de enero de 2023, ambos inclusive; y la Semana Santa de 2023 está programada entre el sábado 1 de abril hasta el domingo 9 de abril de 2023, ambos inclusive, los malagueños se reservan una semana de vacaciones más que va desde el sábado 25 de febrero hasta el domingo 5 de marzo de 2023 (domingo), ambos inclusive, usando los días no lectivos y los festivos locales de verano

Independientemente de estas fechas, cada localidad malagueña puede tener establecido sus respectivas festividades locales.

En el caso de que alguno de los días fijados como fiestas de ámbito local de alguno de los municipios de Málaga no coincidan con días lectivos, tendrán la consideración de días no lectivos. Los centros cuyas dos fiestas locales no coinciden con el periodo lectivo tendrán de festivos los días 31 de octubre de 2022 y 2 de mayo de 2023

Por último, en Sevilla, las clases comenzarán el lunes 12 de septiembre de 2022 en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, el jueves 15 de septiembre de 2022 en ESO, Bachillerato, FP, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente para Personas Adultas y el martes 20 de septiembre de 2022 en Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial y en las Enseñanzas Artísticas Superiores. El fin de curso, por su parte, será el día 23 de junio de 2023, excepto segundo de Bachillerato y en los cursos conducentes a las pruebas para la obtención de los certificados oficiales, que finalizarán el 31 de mayo de 2023.

Respecto a las vacaciones, Navidad está situada entre el viernes 23 de diciembre de 2022 y el domingo 8 de enero de 2023, ambos inclusive. Mientras que la Semana Santa de 2023 está programada entre el sábado 1 de abril hasta el domingo 9 de abril de 2023, ambos inclusive.

Asimismo, se ha establecido como día no lectivo a nivel provincial para todos los niveles educativos la siguiente fechas:

Lunes 27 de febrero de 2023, Día de la Comunidad Educativa, que se suma al Día de Andalucía (28 de febrero) y al fin de semana previo (25 y 26 de febrero) para conformar un puente de Carnaval de cuatro días.

Independientemente de estas fechas, cada localidad sevillana puede tener establecido sus respectivas festividades locales.