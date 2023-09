El calvario del patrón de Huelva encarcelado en Mauritania por un supuesto homicidio múltiple: "Creía que no volvía"

"Ahora tampoco puedo dormir. Como mucho lo hago una hora y media al día. Mi mujer dice que no soy el mismo". Así habla José Bermúdez, un patrón pesquero de 41 años que lleva tres cuartas partes de su vida en el mar, días después de regresar a España tras pasar un auténtico calvario personal y judicial en Mauritania y ser enjuiciado, supone, bajo la acusación de haber matado a cuatro marineros locales a los que arrolló con el barco donde ejercía como segundo patrón. Acompañado de su abogado, Fernando Osuna, el pescador de Isla Cristina (Huelva) ha contado este martes en Sevilla los detalles más relevantes de una odisea que lo llevó a estar casi dos semanas en un calabozo, ir "cuatro o cinco veces" a juicio y abandonar Mauritania recorriendo 900 kilómetros en taxi sin tan siquiera tener la certeza de si estaba en libertad o no. Y así continúa hoy en día. "Me acusaron de tantas cosas que creía que no volvía", ha dicho.

Todo comenzó a mediados de julio. José hizo su guardia nocturna "sin novedad", pero al llegar a puerto el día 14 fue arrestado y entonces "empezó la pesadilla". "Si yo hubiese trincado a ese barco a la velocidad a la que iba el mío, no habría dejado ni las astillas. Y si hay un accidente, yo no dejo a nadie tirado en el mar. La vida humana es sagrada", ha afirmado.

A pesar de la falta de pruebas e incluso de cadáveres ("fueron a buscarlos a la semana siguiente del supuesto accidente y dijeron que habían encontrado dos, pero nadie los ha visto", ha lamentado), José fue encarcelado y se pasó los dos primeros días sin comer. Después, un guardia civil le llevó algo de comer. "Todavía recuerdo aquella hamburguesa gigante", ha relatado. A los "ángeles verdes" de la Benemérita, a la Legión y a la Policía Nacional que lo esperaba en el aeropuerto les ha dado las gracias el marinero onubense, muy emocionado durante gran parte de su comparecencia.

"Pasé por tres jueces diferentes y tuve cuatro o cinco juicios. Tuve que ser mi propio abogado, tenía traductor pero no podía fiarme de lo que traducía. Yo no entendía nada, firmé documentos que no sabía qué ponían, estaba todo en árabe. Todo fue muy turbio, me he visto indefenso y abandonado", ha narrado también José, que ha sido muy crítico con el cónsul porque "cada vez que hacía algo, era un infierno".

Tras pasar trece días en el calabozo, en condiciones insalubres y agredido por presuntos familiares de las presuntas víctimas, José recuperó el pasaporte y pudo regresar al barco, pero cuando este volvió a la mar, él se quedó en un hotel. Y a finales de agosto, un empleado de la empresa armadora le dijo que se fuese del país. Pero "sin un documento ni una sentencia ni nada", ha lamentado.

"Ahora mismo no soy capaz ni de coger una bicicleta. No me siento seguro. Se han cargado mi ilusión de ser patrón", ha contado José. "Me he sentido abandonado por todo el mundo", ha insistido.