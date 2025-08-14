Las claves de la huelga de Ryanair en Andalucía para el puente del 15 de agosto: aeropuertos afectados, horario de los paros e indemnizaciones

UGT han convocado una huelga en Azul Handling, que presta servicios de asistencia en tierra a Ryanair, para el puente del 15 de agosto en los aeropuertos españoles. El sindicato alega en un comunicado que las movilizaciones responden a "los constantes incumplimientos en materia de derecho laborales con los que la empresa del grupo Ryanair castiga a su plantilla". De este modo, los aeropuertos andaluces de Málaga y Sevilla se verán afectados por los paros, coincidiendo con unas fechas críticas de la temporada alta.

La primera tanda de movilizaciones se desarrollarán durante los días 15, 16 y 17 de agosto y continuará todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta el 31 de diciembre de 2025, en caso de no llegar a un acuerdo con la empresa. Los paros afectarán a todas las bases y centros de trabajo de la empresa en España y se desarrollarán en las franjas horarias de 5:00 a 9:00, de 12:00 a 15:00 y de 21:00 a 23:59 horas.

Servicios mínimos de hasta el 85%

El Ministerio de Transportes ha establecido que los servicios mínimos:

Aeropuerto de Málaga

Vuelos domésticos hacia o desde territorios no peninsulares: 85% en agosto, 80% en septiembre y 68% en octubre

Vuelos domésticos peninsulares cuyo tiempo de desplazamiento en transporte público sea superior a 5 horas y vuelos internacionales: 61% en agosto, 60% en septiembre y 59% en octubre

Aeropuerto de Sevilla

Vuelos domésticos hacia o desde territorios no peninsulares: 85% en agosto, 80% en septiembre y 70% en octubre

Vuelos domésticos peninsulares cuyo tiempo de desplazamiento en transporte público sea superior a 5 horas y vuelos internacionales: 60% en agosto, 60% en septiembre y 59% en octubre

No obstante, se han determinado servicios mínimos del 100% para los casos de emergencia.

Derechos de los afectados por cancelación y excepciones

La organización de consumidores Facua ha recordado que en virtud del Reglamento Europeo 261/2004, los usuarios afectados por la huelga del personal de tierra de Ryanair tendrán derecho a una indemnización de hasta 600 euros y a la devolución del importe del billete y de los gastos que hayan tenido que asumir si su vuelo resulta cancelado.

En concreto, el artículo 7 del reglamento europeo establece que los pasajeros recibrán una compensación por valor de 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 400 euros para los intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y para todos los demás entre 1.500 y 3.500 kilómetros; y 600 euros para el resto de vuelos.

Sin embargo, las aerolíneas estarán exentas de realizar dichas compensaciones si informa de la cancelación a los usuarios con al menos dos semanas de antelación respecto o si se les informa con al menos siete días de antelación y se les ofrece un transporte alternativo que les permita salir con no más de dos horas de antelación y llegar a su destino final con menos de cuatro horas de retraso respecto a la hora prevista.

Los motivos de la huelga del personal de tierra de Ryanair

UGT achaca la convocatoria de la huelga a la falta de creación de empleo estable y de la consolidación de jornada para el personal fijo a tiempo parcial y la "imposición y coacción" en la realización de horas complementarias mediante sanciones desproporcionadas.

El sindicato refiere asimismo el "incumplimeiento reiterado" de los dictámenes de la Comisión Paritaria del Convenio Sectorial sobre garantías y pluses y de las "restricciones ilegales" a la reincorporación tras el alta médica y a la adaptación de jornada para ejercer el derecho a la conciliación familiar.