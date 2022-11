"Las condiciones laborales de los médicos, con más de 50 pacientes diarios, lastran la Atención Primaria"

La doctora Rosa Sánchez Pérez, presidenta de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) en Andalucía analiza la situación de las consultas en los centros de salud, el primer escalón de la asistencia sanitaria pública. Apunta a problemas enquistados desde hace años que llevan a un profundo déficit de especialistas de Atención Primaria. Entre ellos destacan inversiones insuficientes en la Atención Primaria, y unas condiciones laborales que lastran a los médicos de familia, cuya función en el SNS es clave para que los andaluces reciban una asistencia sanitaria adecuada.

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria engloba a más de 12.000 médicos de Atención Primaria.

-¿Cuáles son los problemas hoy en Atención Primaria?

-La Atención Primaria arrastra desde hace muchos años problemas de falta de inversión y déficit de personal, destacando actualmente de forma grave la falta de médicos de familia. La medía de la inversión en Atención Primaria en España es del 14% cuando debería ser, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), del 25%. En Andalucía ha subido al 18% y esperamos que se alcance el objetivo recomendado.Las condiciones laborales de los médicos de familia, con más de 50 pacientes diarios y sin limite de pacientes no demorables, la aplastante carga burocrática que quita tiempo para atender a los pacientes enfermos, la falta de reconocimiento institucional y social y la limitación en el acceso a pruebas diagnósticas, impiden que puedan desarrollar los conocimientos que se han adquirido durante más de 10 años de formación. Esta situación de la Atención Primaria hace que los médicos no elijan la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y que otros la abandonen cuando la inician, y esto no se soluciona aumentando el número de estudiantes de medicina. Si no se implantan soluciones urgentes se llegará a un grado de deterioro de la Atención Primaria que pondrá en riesgo la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público y la calidad de la atención sanitaria que reciben los pacientes.

"España está entre los primeros países a nivel mundial en el número de médicos que forma"

-¿Cuáles son los puntos de la geografía Andaluza donde se agudizan?

-Esta situación es mas grave en las llamadas zonas de difícil cobertura, pueblos mas pequeños y alejados de las ciudades donde también hay que cubrir guardias de 24 horas, aunque actualmente no hay médicos de familia en las bolsas de trabajo ni para cubrir vacantes en grandes ciudades.

-Cada año aumenta la colegiación. ¿Por qué faltan médicos en las consultas?

-Hay especialidades médicas que no tienen déficit de profesionales ni la tendrán en previsiones a largo plazo por la juventud de sus plantillas. Hay déficit de especialidades concretas, entre ellas la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria donde además en menos de cinco años se van a jubilar aproximadamente un 40% de las plantillas. Este año se incrementó la oferta de plazas MIR de médico de familia y se quedaron 200 sin cubrir, aunque se aumenten más plazas si no se cambian las condiciones laborales de los médicos de familia se seguirán quedando sin cubrir.

-¿Soluciones que propone la sociedad?

-Es urgente incrementar la inversión en Atención Primaria, mejorar las condiciones laborales y la estabilidad de las plantillas en Atención Primaria, implementar cambios organizativos que disminuyan la carga burocrática de los médicos de familia y la atención a patologías de baja complejidad que se solucionan con educación para la salud e incrementar el tiempo que es necesario para atender a pacientes con patologías complejas. Todas las demandas en el centro de salud no pueden acabar en el médico de familia, al medico debe llegar lo que necesite de una valoración médica. Las consultas de acogida en muchos centros no están funcionando de forma adecuada y es necesario mejorar la formación en los protocolos de los profesionales contratados para estas consultas, analizar las causas e implantar las medidas de mejora. También es imprescindible contemplar un tiempo en la jornada laboral para la formación continuada y la investigación y aumentar el reconocimiento institucional y social. Estas medidas son la única forma de que aumenten las plantillas de médicos de familia en un futuro.