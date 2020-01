El congreso del PSOE andaluz será un año antes de las elecciones

El PSOE no celebrará su congreso federal hasta 2021, con lo que el cónclave andaluz, que debe convocarse para después, será en el último año no electoral del mandato de Juanma Moreno al frente de la Junta. Las elecciones autonómicas deben celebrarse en diciembre de 2022 si el presidente quisiese agotar hasta el último día de la legislatura, pero es posible que se adelanten unos meses si quiere dejar para el presupuesto para otro mandato. De este modo, el PSOE andaluz se enfrentará a un probable relevo de Susana Díaz en un tiempo preelectoral.

Eso da tiempo a los contendientes, y también a la propia ex presidenta para retener sus apoyos dentro del PSOE. En cualquier caso, añade algo de tranquilidad a un partido que pasa su primer año fuera del poder andaluz desde que se constituyese la Junta de Andalucía.

La decisión de Sánchez de dejar el congreso para 2021 obedece a que en 2020 hay elecciones vascas y gallegas y, es posible, que catalanas. Por otra parte, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2020 es un asunto prioritario, es la pieza sobre la que se sostendrá el Gobierno de Pedro Sánchez. Si la actual crisis catalana, provocada ahora por la inhabilitación de Quim Torra, termina en la convocatoria electoral, es posible que ERC retrase su decisión de apoyar las cuentas de 2020.

El congreso del PSOE, que será el número 40, puede celebrarse a partir de este mes de junio hasta el siguiente. Será el tercero al que Pedro Sánchez se presente, en las otras dos ocasiones peleó en unas primarias con Eduardo Madina y, posteriormente, con Susana Díaz y Patxi López.

Esta fecha no es con la que contaban los socialistas andaluces, que creían que el congreso iba a celebrarse entre el verano de 2020 y final de año. Si no hubiese sobresaltos, el PSOE andaluz no decidiría sobre la sustitución de Susana Díaz hasta meses antes de la convocatoria electoral para la Cámara autonómica. Muchos de los críticos con Susana Díaz creían que Sánchez celebraría el federal en sus primeros meses de Gobierno, ahora que tiene más fuerza y, por tanto, mayor capacidad para influir en la elección de su dirección.

Eso hace que quien opte a la carrera de la secretaría general en Andalucía tendrá más posibilidades de ser también el candidato. La fecha de 2021 le despeja a Susana Díaz la acción de la oposición a Juanma Moreno, será ella quien siga liderando el PSOE andaluz casi hasta el final de la legislatura.

El secretario provincial del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ya ha llamado a la pausa, aunque tampoco ha explicitado su apoyo a Susana Díaz para seguir al frente del partido. "Tocará cuando se convoque la fase de congresos debatir sobre nosotros mismos, pero ahora mismo lo importante es debatir sobre Andalucía, sobre los problemas de los andaluces y de las andaluzas y defender a esta tierra de los ataques del trifachito que gobierna en Andalucía", ha dicho Reyes. "Ya llegará el momento en que hablemos de nosotros en nuestro congreso, a eso tenemos que dedicarle el mínimo tiempo posible", ha señalado.

Sobre si está cuestionado o no el liderazgo de Susana Díaz, Reyes ha subrayado que "ese tema no está sobre la mesa y cuando llegue se tendrá, que abordar", pero mientras tanto, en su opinión, en lo que se deben centrar los esfuerzos de los socialistas es en defender servicios públicos de calidad en todos y cada uno de los municipios de Andalucía.