La consejera de Empleo pide dinero a Hacienda para desatascar los cursos de formación

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha solicitado al de Hacienda más fondos para desatascar las justificaciones de los cursos de formación; necesita "un plan de choque", porque si no, "esto es como una pescadilla". "Ni ustedes ni yo tendríamos vida" para acabar este trabajo, ha dicho Rocío Blanco al término del Consejo de Gobierno de este martes.

Como consecuencia de las distintas investigaciones judiciales que pesan sobre los cursos de formación, la Consejería de Empleo decidió paralizarlos y someterlos a certificación, de tal modo que no se pueden solicitar nuevos programas mientras los anteriores no estén justificados por parte de las empresas. Ahora, Rocío Blanco se ve atrapada en el mismo trabajo que consumió los mandatos de los últimos consejeros socialistas. La Junta tuvo que devolver al Gobierno central los fondos de las políticas activas de empleo porque no pudo solucionar este problema. Javier Carnero y Luciano Alonso, sus antecesores, dedicaron casi toda su labor al frente de esta consejería a intentar aliviar el problema.

Rocío Blanco ha manifestado que, a consecuencia de las investigaciones judiciales, en Empleo se estableció "un cordón sanitario" que impide que se pueda incurrir en nuevas irregularidades, pero necesita el plan de choque para desatascar los cursos, así como las devoluciones de dinero que se han pedido a las empresas. "Es para asustarse", ha dicho. "Estamos colaborando con los jueces y con las fuerzas de seguridad, estamos dando todo lo que nos piden", ha añadido. En determinado momento se ha lamentado que tenga "52 páginas de casos judicializados".

Algunas denuncias sobre los cursos de formación se hicieron desde la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga, de la que Rocío Blanco era la titular. Fueron estas denuncias las que desataron la Operación Edu contra el fraude en el sector.