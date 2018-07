El consejero de Empleo apela a la ley de no haber informado sobre el Don Angelo

El consejero de Empleo, Javier Carnero, es un consejero en apuros. Él no tiene vínculos con los dirigentes de Empleo que estaban en activo cuando una tarjeta de la Faffe se empleó para pagar una cuantiosa factura en el Don Angelo, un conocido club de alterne de Sevilla. E, incluso, ha enviado a la juez del número 6 de la ciudad toda la documentación sobre la extinta Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe), pero en su intervención parlamentaria del 12 de junio pasado ocultó que había encontrado el pago de 14.473 euros en este prostíbulo. Ahora lo ha justificado: según él, se lo impedía la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Javier Carnero ha comparecido la mañana de este jueves ante la comisión del Parlamento andaluz de su ramo, pero las tarjetas de la Faffe se han convertido en el objeto de la sesión. El pasado 12 de junio, ante la misma institución y cuando el PP ya había denunciado el uso de una tarjeta, el consejero dio algunas explicaciones, pero no contó que hacía 12 días había remitido toda la información al juzgado de la juez Bolaños y entre ésta se encontraban los movimientos de la tarjeta Master Card por valor de 14.473 euros en el club. Al ser cuestionado y criticado esta mañana por la parlamentaria popular Teresa Ruiz Sillero, el consejero ha respondido que, al estar bajo secreto sumarial, el artículo 301 de la ley de enjuiciamiento se lo impide.

Carnero ha informado que ha solicitado al juzgado que vuelva a tomar declaración a quien fuese el gerente de la Faffe y titular de la tarjeta, Fernando Villén. Él era el propietario de esta tarjeta de la Faffe cuando se pagaron los cerca de 15.000 euros la noche del 22 de marzo en una juerga en el Don Angelo. “Ha sido el Gobierno andaluz quien lo ha entregado, lo dije hasta la saciedad, este consejero no ha ocultado información”, ha insistido en la sesión, tras lo que ha avisado al PP que “tendrá que responder ante el juzgado” por haber revelado los extractos de la tarjeta.

Respecto a la utilización que se ha hecho de la citada tarjeta, ha señalado: “Si se demuestra, me parece deleznable, lamentable; no tiene nombre, no hay calificativo si ese gasto se ha hecho de esa manera, pero yo no soy investigador privado”. No obstante, ha criticado la actitud del PP y, dirigiéndose a la portavoz de Empleo de este partido, Teresa Ruiz Sillero, le ha espetado: “¿No se cansan de judicializar la política?, ¿pedirán perdón?”, en referencia al último archivo de la principal causa de los cursos de formación en la provincia de Huelva.