La dirección del PSOE quita hierro a la crisis: "Son cuatro de 74"

La dirección del PSOE de Sevilla y de Andalucía han reaccionado a las dimisiones de los cuatro miembros de la Ejecutiva provincial. "Está dentro de la normalidad que de 74 miembros que forman la ejecutiva que cuatro vocales puedan presentar su dimisión, no hay nada raro", ha indicado el portavoz adjunto de la Cámara, Rodrigo Sánchez Haro. En similares términos se han manifestado otros miembros de la dirección sevillana. Son pocos.

Sánchez Haro ha mantenido que desconoce los "argumentos" de los dimisionarios y ha insistido en que "no hay nada extraño". "Las personas, por razones personales, deciden que no pueden continuar ejerciendo un cargo y hay que respetar la decisión de los compañeros", ha señalado.

"Tenemos que estar centrados en el trabajo de oposición que tenemos que hacer en el Parlamento, y de Gobierno donde nos toca gobernar, tenemos que estar centrados en esa tarea, no en cuestiones orgánicas", ha zanjado. Ha rechazado que haya "movimientos" entre la militancia para que la actual secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, no continúe al frente del partido, y ha reiterado: "No estamos en cuestiones orgánicas, estamos en nuestra labor de oposición y, cuando llegue el momento, los militantes elegirán".