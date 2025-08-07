Ecologistas reclaman a la Junta de Andalucía que ordene el turismo en zonas protegidas tras el incendio de Tarifa: "Debe ser un punto de inflexión"

Las asociaciones Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife han señalado que el incendio forestal declarado este martes en el paraje de Torre de la Peña, en Tarifa (Cádiz), evidencia la necesidad de una ordenación responsable del turismo en los espacios protegidos. En un comunicado conjunto, muestran su preocupación porque el incendio, que sigue estabilizado, "ha afectado gravemente a terrenos del Parque Natural de El Estrecho y de Los Alcornocales", amparados bajo diversas figuras de protección de alcance nacional e internacional.

El fuego, originado por la combustión de una caravana en las inmediaciones del campin La Torre, se propagó rápidamente debido al fuerte viento de levante y a las altas temperaturas, y obligó a evacuar a más de 1.500 personas y 5.000 vehículos en plena temporada turística.

Las llamas, aseguran, "han arrasado áreas de monte y pasto" y "zonas de alto valor ecológico". Recuerdan que esta zona ya sufrió otro incendio forestal en 2024 que afectó a terrenos cercanos. "La reiteración de estos eventos en tan corto periodo de tiempo evidencia la fragilidad del territorio y la necesidad urgente de reforzar la prevención y la gestión del riesgo en espacios naturales protegidos", afirman.

A su juicio, estos incendios "ponen de manifiesto la inadecuada e insuficiente ordenación del turismo en espacios naturales protegidos, especialmente en zonas costeras de alta presión turística". "La proliferación de infraestructuras turísticas en zonas sensibles, la falta de control sobre el uso del territorio y la cada vez menor prevención frente a riesgos como los incendios forestales comprometen gravemente la conservación de la biodiversidad y la seguridad de las personas", afirman.

Por ello, instan a la Junta de Andalucía a evaluar los daños ecológicos en el entorno de los dos parques naturales para "definir medidas de restauración ecológica". "Es imprescindible que se destinen los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para iniciar este plan de restauración en el menor tiempo posible, garantizando su eficacia y continuidad", han insistido.

También reclaman "promover modelos de turismo sostenible que respeten la capacidad de carga del territorio, especialmente en zonas de alto valor natural como Tarifa y su entorno", y que presten más atención a la prevención de incendios. "En un contexto de cambio climático y creciente presión humana, resulta imprescindible reforzar la planificación y las medidas preventivas frente a este tipo de riesgos", añaden.

Los terrenos que han ardido, indican, se encuentran dentro del Parque Natural de El Estrecho y de Los Alcornocales y forman parte de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC).

Ambos están incluidos en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, reconocida por la Unesco, y pertenecen a un Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad. "Este incendio debe suponer un punto de inflexión para avanzar hacia una gestión responsable del litoral gaditano que garantice la preservación de sus muchos valores naturales y la seguridad de sus habitantes y visitantes", concluyen.

Cerca de ser controlado

Un dispositivo terrestre del Plan Infoca continúa trabajando en el entorno del camping Torre de la Peña en Tarifa para dar por controlado este jueves el incendio forestal declarado en la zona el pasado martes. Según han informado fuentes del Infoca, el dispositivo ha estimado ya que no es necesaria la presencia de medios aéreos, y los efectivos terrestres trabajan ya en la zona para enfriar los puntos calientes que aún quedan en el siniestro, aunque ninguno de ellos con llamas.

En la zona se mantienen trabajando cinco grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente, así como cinco vehículos autobomba y una unidad médica.

Los trabajos durante la noche se han desarrollado dentro de la normalidad gracias también a que los vientos no han sido virulentos, y han soplado con una fuerza de unos 15 kilómetros por hora.

Por su parte, la actividad en los hoteles y cámpines situados en la zona afectada por las llamas se ha retomado ya con total normalidad a lo largo de esta mañana, produciéndose la entrada de usuarios y el normal desarrollo de su ocupación.