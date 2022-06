19-J: Juanma Moreno, a la espera de saber cuánto depende de Vox

El domingo 19 de junio ha llegado, y la clave de estas elecciones sigue siendo la misma que se planteó cuando el presidente Juanma Moreno, del PP, disolvió el Parlamento. Andalucía decide si será Madrid o Castilla y León, si el PP gobernará en solitario, o como mucho con Vox de aliado parlamentario, o si contará con consejeros del partido de Santiago Abascal. Lo que los sondeos han indicado es que Moreno ha ganado el relato del voto útil, que hay un porcentaje suficiente de votantes de centro que recurrirán al actual presidente de la Junta para evitar a Vox. Ahora bien, para alcanzar la mayoría absoluta, o acercarse a ella, el PP también tiene que seducir a muchos electores de Vox. Si obtiene los 55 escaños, es que el relato la ha funcionado en ambas direcciones.

No es plausible que obtenga 55 escaños y, a su derecha, Vox lograr 20 parlamentarios. Andalucía puede haber virado hacia la derecha, pero no en unas proporciones que dejarían a toda la izquierda, incluido el PSOE, en 34 escaños. La noche electoral también marcará cuál es la base real del apoyo socialista en la comunidad. La siguiente legislatura será un nuevo capítulo de la historia de este partido, tendrá que mantener a sus votantes sin la muleta del poder. Se da por hecho que sea cual sea el resultado Juan Espadas seguirá hasta las próxima elecciones. Salvo siniestro total, claro.

Vox está fuerte en Andalucía, es cierto, pero sus apoyos fluctúan entre el 11% que obtuvo en diciembre de 2018, en las últimas elecciones autonómicas, y el 20,6% de una de las elecciones generales de 2019. La candidata, Macarena Olona, ha sido una candidata fallida. No ha aportado nada a una marca que, de por sí, funcionaba bien. Hasta los días finales en que Santiago Abascal bajó a Andalucía para ponerse al frente de los mítines en las ciudades más proclives, como Algeciras y El Ejido, Olona ha sido una figurante de las siglas, ha enseñado un mayor desconocimiento de Andalucía del que se suponía y ha mostrado un perfil demasiado agresivo en los dos debates electorales.

Una muestra de todo esto es que Olona no ha dado ni un solo mitin en Granada, la provincia por la que se presenta, porque cuando Abascal se puso al frente de la campaña, Vox se dedicó a las plazas más seguras. En su último mitin en Sevilla, en la calle San Jacinto, Olona aseguró haber sentido el mismo "racismo" en Andalucía que en el País Vasco, donde los nacionalistas criticaron que la jefa de la Abogacía del Estado no sabía euskera. Según ella, aquí le han llamado "inmigrante alicantina". Está en otra frecuencia diferente a la del sur.

Juanma Moreno ha evitado, hasta el extremo, el ataque a Vox, ha tratado con sumo respeto a todos sus votantes, lo más que ha criticado del partido de Abascal es que carece de experiencia para gobernar. Pero no ha sido la única formación sobre la que ha pasado por encima. Más allá de los ataques a Pedro Sánchez, el PP no se ha cebado con los casos de corrupción del PSOE como en la pasadas elecciones. Juanma Moreno comenzó las de 2018 frente al edificio donde estuvo el prostíbulo Don Angelo; esta vez ha cuidado que posibles electores socialistas que han pensado votarle no se sientan demasiado dañados.

La dirección del PP cree que Ciudadanos obtendrá alguna representación, porque hay voto del PSOE hacia los naranjas

El PP recibirá votos, sobre todo, de Ciudadanos, que será su gran granero, de Vox en una cantidad incierta y algo del PSOE, sobre un 9% según el último sondeo que realizó el CIS en plena campaña. Esto es lo que le deja en torno a la cifra de los 50 escaños, aunque los últimos días le pueden ser más favorables.

En la dirección del PP creen que hay más votantes socialistas que ahora están pensando en votar a Ciudadanos como apoyo indirecto a Juanma Moreno, personas que nunca votarán al partido de Fraga y Aznar, pero que sí lo harían por los naranjas. Si la formación de Juan Marín obtuvieran dos o tres escaños, serían más sillones favorables a la investidura de Juanma Moreno.

No todos los acuerdos con Vox tienen que pasar por Olona de vicepresidenta, hay más opciones

Porque la que introduce la mayor incertidumbre este domingo es la ley D´Hont, la regla por la que se distribuyen los parlamentarios que corresponde a cada provincia. Si Ciudadanos no consigue escaños, se pueden perder 100.000 votos que, de otro modo, beneficiarían a Juanma Moreno. Si en los últimos días se ha incrementado el efecto de caballo ganador, la ley de reparto podría dar una cifra cercana a los 55 escaños al PP. Hay que tener en cuenta que la adjudicación beneficia de modo especial al primer partido si le saca una gran diferencia al segundo, algo que puede ocurrir en casis todas las provincias, menos en Jaén y Sevilla, donde sea cual sea el ganador, el resultado será el más ajustado.

La división entre Por Andalucía y Adelante Andalucía es un pequeño desastre que ampliará la ley D`Hont. El grupo de la gaditana Teresa Rodríguez se conforma con una representación que le valga para presentarse a las elecciones generales de 2022, pero Por Andalucía aspira, al menos, a contar con un grupo parlamentario, que son cinco escaños.

A partir de los 50 escaños, al PP de Juanma Moreno ya le iría resultando más fácil un acuerdo de investidura con Vox, y ése no pasaría por contar con Macarena Olona como vicepresidenta. Hay más opciones, el precio de unas abstenciones por el segundo puesto de la Junta es muy alto. En su último mitin en Sevilla, Santiago Abascal tendió la mano al PP. Otros pactos son posibles, Olona sólo ha sido un mal peón.