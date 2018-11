El Gobierno de Susana Díaz obtiene un suspenso de un 4,1

La gestión del Gobierno presidido por Susana Díaz no recibe el aprobado de los andaluces, que califican con un 4,1 su desempeño en los tres años precedentes al frente de la Junta de Andalucía. Se trata, por aludir a términos escolares, de un suspenso alto que resulta menos sorprendente, dada la erosión a la que se someten todos los gobiernos, que ese mismo cerca del aprobado (4,0) que le otorgan los potenciales votantes de Adelante Andalucía. El dato no es baladí, teniendo en cuenta lo que está verdaderamente en juego en los próximos comicios.

A estas alturas, la principal interrogante de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre se limita a predecir qué partido facilitará el Gobierno de Susana Díaz, al que no hay sondeo que no le adjudique la mayoría en el reparto de escaños, aunque no sea una supremacía absoluta.

Los datos que ofrece Metroscopia en este capítulo son reveladores en tanto muestra el perfil de un ciudadano que previsiblemente dará su voto a la confluencia de izquierdas y que, al mismo tiempo, no es radicalmente crítico con el balance del Gobierno andaluz en la legislatura recién concluida.

Casi siete de cada diez simpatizantes de Cs suspende a San Telmo pese a haberlo apoyado

Que un 47% de los potenciales votantes de Adelante Andalucía no suspenda la gestión de Susana Díaz conduce a prever que, en efecto, cerca de la mitad de quienes tienen previsto apoyar a la coalición de Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo el 2-D no verían con malos ojos la colaboración política con el PSOE-A.

Los afines a Adelante Andalucía son, después de los votantes del PSOE, los que más positivamente valoran el ejercicio del Gobierno andaluz (el 26% de los simpatizantes de la confluencia califican la gestión de Susana Díaz con una nota de entre 6 y 10 puntos, por un 75% que hacen lo propio entre los votantes socialistas).

Ni siquiera el votante de Ciudadanos, partido que apoyó al PSOE en la investidura, iguala o supera a la confluencia en la valoración otorgada a los mandos de San Telmo: casi siete de cada diez de los simpatizantes de la formación naranja (68)% catea al Ejecutivo.

No extraña que sean quienes declaran que votarán al PP los que con peor calificación valoren la gestión gubernamental: un 74% de ellos le dan un suspenso, siendo la nota media de los simpatizantes de Juanma Moreno un raquítico 2,8. No resulta raro, por tanto, que el líder del PP-A se tomara la molestia –y el gasto– de firmar ante notario que en ningún caso apoyará que Díaz vuelva a ocupar los salones de SanTelmo: sólo un 11% de sus votantes destina una calificación positiva al balance del Gobierno.

En general, la mitad de los andaluces hace un balance negativo del Gobierno del PSOE en la Junta. Se trata de un 50% de los frente a un 29% que lo hace positivo y un 20% que no le otorga ni una nota positivo ni negativa. En una escala de 0 a 10 en la que el 0 equivale a una evaluación muy mala y el 10 a una muy buena, los andaluces califican al Gobierno andaluz con un 4,1.