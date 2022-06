Arrimadas reúne en Sanlúcar a todos los consejeros de Cs del Gobierno

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, va a cerrar campaña con todos los consejeros del Gobierno andaluz que fueron elegidos por su partido. Incluida la de Empleo, Rocío Blanco, que ha participado en algún acto de Juanma Moreno, del PP.

Ciudadanos clausura la campaña en Sevilla, pero antes se verán en Sanlúcar, de donde es Juan Marín. Así, Rogelio Velasco (Economía, Empresas, Universidades y Conocimiento); Rocío Blanco (Empleo, Formación y Autónomos); Alejandro Cardenete (Educación y Deporte, carteras donde asume el enorme legado de Javier Imbroda); Rocío Ruiz (Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales) y Juan Marín (Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local) serán los protagonistas de uno de los actos en la recta final de campaña de Ciudadanos en Sanlúcar de Barrameda.

Inés Arrimadas acompañará a los consejeros que han hecho posible la transformación económica de Andalucía en un gran acto que servirá para "poner la guinda a una campaña en la que Cs ha funcionado muy bien, porque hemos logrado explicar a los andaluces que los logros conseguidos desde la Junta de Andalucía han sido de áreas gestionadas por Ciudadanos".

Fuentes de la formación naranja se muestran muy satisfechas por el devenir de la campaña, pues "teníamos unos resultados inmejorables, que se venden solos, el reto era hacer que los andaluces fueran conscientes de que esos éxitos y esos méritos eran de Cs". En su opinión, "el objetivo se ha cumplido".

Cabe recordar que el de Andalucía "fue el primer gobierno autonómico en que participó Ciudadanos, y el resultado no ha podido ser más positivo. Sabíamos que a gestionar no nos iba a ganar nadie, pero había que demostrarlo". La formación liberal da por descontado que esta campaña lo ha logrado y celebra que la llegada de Cs a las instituciones supuso la llegada del talento de la sociedad civil, que con este gobierno está transformando Andalucía a velocidad de crucero: "nos sentimos especialmente orgullosos de haber contado con los mejores y de haber demostrado que solo un proyecto nacido de la sociedad civil es capaz de atraer talento".

Con este acto, Ciudadanos demuestra que tiene el equipo de gobierno que funciona, y que está dispuesto a seguir con el cambio que funciona desde el mismo 20 de junio. En su opinión, "es fundamental no perder ni un minuto ahora que hemos tomado la buena dirección. No hay color entre tener el gobierno hecho, con garantías de ser el mejor, y empezar a trabajar el lunes o pasarse meses de líos, desacuerdos en el reparto de sillones, etc. La economía andaluza se vería muy muy perjudicada por todo este jaleo. Un jaleo gratuito porque, si lo quieren, está hecho. El mismo lunes empezamos a trabajar de nuevo".