¿Dónde está Susana Díaz?

En uno de sus últimos programas de televisión, alardeó que ella es "más del PSOE que el escudo". Susana Díaz es una habitual de algunos programas de Cuatro, es tertuliana en el programa de Risto Mejide, es senadora socialista por designación del Parlamento andaluz y preside una de sus comisiones, pero no interviene en esta campaña electoral del 19 de junio.

Fuentes de la campaña socialista explican que aún se está valorando la presencia de la última presidenta de la Junta, aunque todo apunta a que no recurrirán a ella. Sin embargo, el entorno de la ex lideresa mantiene que es ella la que no lo desea. No es así, Susana Díaz no es conveniente para la campaña de Juan Espadas, a pesar de que fue el candidato quien gestionó su salida desde el Parlamento al Senado después de perder las primarias contra él.

Hace ahora cuatro años, Susana Díaz sufrió un gran castigo en las urnas, el PSOE perdió 400.000 votantes, y sólo consiguió 33 escaños, insuficientes para mantener el poder en la Junta. Incluso así, la ya ex presidenta y secretaria general del PSOE-A se negó a dejar sus cargos, quería volver a presentarse, pero buena parte de su formación no lo deseaba. Compitió con Juan Espadas en unas primarias y perdió. Antes le había ocurrido lo mismo frente a Pedro Sánchez.

En el programa de Mamen Mendizábal tuvo su primera aparición televisiva no política, con Santiago Segura y Bibiana Fernández

Susana Díaz ha iniciado una carrera televisiva, que parece que es ahora lo que le importa. Comenzó como colaboradora de Risto Mejide en el programa Todo es mentira, aunque también ha intervenido en la matinal de Ana Rosa Quintana. Una de sus últimas apariciones fue en Encuentros inesperados, de Mamen Mendizábal. Fue su primer programa no político, y allí coincidió con Santiago Segura, Juan José Millás y Bibiana Fernández.

En ese programa comentó que siempre había intentado no aparentarla juventud que tenía cuando ocupó los primeros puestos de su partido.

Algunas fuentes del PSOE mantienen que el susanismo aún tiene el 30% del partido, pero los hechos demuestran que, sin haberse disuelto, la facción sólo pesa cuando hay mucha división en la organización. No obstante, el resultado del 19 de junio sí puede marcar el futuro de Espadas. Si mantuviese el listón de Díaz, que lo logró siendo presidenta del Gobierno andaluz, no habrá crisis interna.

Presidentes, sin estatus

El PSOE ha mantenido siempre unas difíciles relaciones con sus ex presidentes de la Junta. El primero de ellos, Rafael Escuredo, es el que está apoyando a Juan Espadas en esta campaña, porque tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán se encuentran a la espera de la sentencia del Supremo sobre los ERE. Ambos no participan en los actos del partido desde que los condenó la Audiencia Provincial de Sevilla.

Los ex presidentes de la Junta carecen de un estatus, tal como ocurre en Cataluña y el País Vasco. Hace unos cobraban un complemento de pensión al alcanzar la jubilación, pero José Antonio Griñán eliminó ese derecho. En el caso de Susana Díaz, que dejó la Presidencia a una edad temprana, ha encontrado un hueco en el Senado, donde cobra un plus por ser presidenta de una comisión. Pero fuera de eso, no hay nada más.

El PP intentó llegar a un acuerdo con el PSOE para establecer un estatus para los ex presidentes, pero los socialistas entendieron que era una trampa que le ponían los populares. Se produjo en un momento, cuando Juan Espadas iba a hacerse con el liderazgo, en el que el PSOE buscaba una solución para Díaz, por lo que podía trascender que era esta formación la que intentaba solucionar su problema. Lo que piensa la dirección socialista es que es Juanma Moreno el que maneja dejar la política en la siguiente legislatura, y su partido busca un retiro especial para los ex presidentes.

Esas conversaciones no llegaron a plasmarse en propuestas, porque se filtraron las intenciones.